Liroy chce więcej polskiej muzyki w radiu

Poseł Piotr Liroy-Marzec zapowiedział złożenie projektów dwóch ustaw - dotyczących m.in. polskiej muzyki oraz mediów publicznych. Jego zdaniem w przynajmniej części kanałów TVP powinien obowiązywać zakaz reklam.

Liroy szykuje dwa nowe projekty /Fot. Jacek Domiński /Reporter

Obecnie występujący jako poseł niezrzeszony (do 8 czerwca członek klubu Kukiz'15) Liroy zasiada w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Jednym z jego najnowszych pomysłów jest uregulowanie kwestii związanych z udziałem w rynku polskiej muzyki.

"Chodzi m.in. o to, żeby polska muzyka miała wyrównane szanse na to, żeby móc zaistnieć w polskim radiu. Ale to jest bardziej skomplikowany proces, ponieważ chodzi nam o to, żeby po raz kolejny nie doszło do patologii, w której promuje się polską muzykę, ale pod warunkiem, że ona pochodzi od dużych wytwórni" - powiedział Piotr Liroy-Marzec, który uczestniczył w Forum Ekonomicznym w Krynicy.

"Naszym zadaniem, najbardziej przełomowym w tym wszystkim i rewolucyjnym, były dwie rzeczy. Jedna z tych rzeczy to jest ta, że dookreślimy do końca, kim jest debiutant i kim jest artysta niezależny. Muszą być brane preferencyjne warunki, jeżeli chodzi o promocję, bo tym sposobem promujemy kulturę polską, pomagamy jej jakoś żyć i nie skazujemy jej na banicję" - powiedział w Telewizji Republika.

Liroy uważa, że należy też ustalić, kim jest artysta polski.

"To jest problem w polskim prawie. Narzuciła nam to Unia Europejska. Doszło do takiej śmiesznej sytuacji, że Chopin przestał być artystą polskim, bo przecież nie ma tam języka polskiego" - przekonuje.

W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl poseł przyznaje, że prowadzi już konsultacje w sprawie obu swoich projektów, a podczas najbliższego posiedzenia Sejmu chce złożyć projekty tych ustaw.