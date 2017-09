Lion Shepherd: Nadszedł czas zapłaty ("Fail")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Fail" grupy Lion Shepherd. To już kolejny utwór zespołu mówiący o trudnych sprawach, z którymi zmaga się świat.

Na czele formacji Lion Shepherd stoją wokalista Kamil Haidar i gitarzysta Mateusz Owczarek, którzy wcześniej współtworzyli zespół Maqama.

Po debiutanckim albumie "Hiraeth" (2015) przyszedł czas na wydany pod koniec maja "Heat".

Zespół miesza wpływy mocnego rocka z prog rockiem, psychodelią i estetyką świata bliskowschodniego (dźwięki arabskiej lutni oud, perski santur, hinduskie perkusjonalia).

Teledysk do utworu "Fail" to, podobnie jak "Dream On", animacja Wojciecha Ostrycharza. Pokazuje on wizję alternatywnej rzeczywistości, w której pierwiastek ludzki dawno poddał się samozagładzie, natomiast natura i zwierzęta żyją, rozwijając się własnym spokojnym torem.

Stary goryl trafia na ślad żyjącego niegdyś człowieka. To powoduje, że doświadcza koszmaru i wizji zagłady swojego świata.



"Tekst 'Fail' obnaża system, stworzony przez bogaty Zachód. Ten porządek zawiódł i świat staje na krawędzi zagłady. Ogromne rozwarstwienie społeczne - przepych i życie ponad stan bogatych z jednej strony, pogrążanie się w coraz większym ubóstwie biednych z drugiej - stawia ludzkość 'pod ścianą', której nie da się przebić. Zniknął gdzieś zapał, który pcha do rozwoju. Cywilizacja chyli się ku upadkowi. Coraz głośniej słychać krzyk mas, zepchniętych na jej margines. Gnębionych, kolonizowanych i okupowanych przez wieki. Ale nadszedł czas zapłaty. Za wyzysk. Za bezduszną eksploatację. Za ucisk. 'Baronowie świata' ignorowali znaki ostrzegawcze i teraz przyjdzie im zapłacić za to głowami. Nadchodzi czas zemsty, wojny i wielkiego cywilizacyjnego przewrotu" - czytamy.