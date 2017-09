Linkin Park: Znamy gości koncertu dla Chestera Benningtona

Muzycy System Of A Down, Korn, Avenged Sevenfold i Machine Gun Kelly wezmą udział w w specjalnym koncert grupy Linkin Park w celu złożenia hołdu zmarłego samobójczą śmiercią wokalisty Chestera Benningtona.

Chester Bennington (Linkin Park) miał 41 lat /fot. Rich Fury / Getty Images

Przypomnijmy, że 20 lipca 41-letni wokalista Linkin Park popełnił samobójstwo. Jego ciało znaleziono w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii.

Teraz koledzy Chestera Benningtona planują jednorazowy występ jego pamięci.

27 października w Hollywood Bowl w Los Angeles pojawią się specjalni goście, którzy wykonają utwory razem z pozostałymi muzykami Linkin Park.

Na scenie pojawią się Jonathan David (frontman Korn), M. Shadows (wokalista Avenged Sevenfold), Daron Malakian, Savo Odadjian i John Dolmayan z System Of A Down, Oli Sykes, Ryan Key z Yellowcard, grupy Blink-182 i Machine Gun Kelly oraz wokalistka Kiiara, która gościnnie zaśpiewała w singlu "Heavy" z ostatniej płyty "One More Light".

Zyski ze sprzedaży biletów trafią do Music For Relief's One More Light Fund, która została założona w celu upamiętnienia Chestera Benningtona.

Grupa właśnie wypuściła nowy teledysk do utworu "One More Light" wyreżyserowany przez Josepha Hahna.



"To było dla nas niezwykle emocjonalne wyzwanie. Czuję, że nie tylko musieliśmy zmierzyć się z naszymi największymi strachami, ale to dało nam odwagę do tego, by użyć naszych talentów w celu dania światła tym, którzy tego potrzebują" - mówi Hahn.

"'One More Light' powstał przesłanie miłości dla tych, którzy kogoś stracili. Teraz my odnaleźliśmy się na końcu tego przesłania" - podkreśla Mike Shinoda.



Chester Bennington (1976 - 2017) 1 12 20 lipca 2017 roku zmarł Chester Bennington, wokalista Linkin Park. Artysta popełnił samobójstwo. Miał 41 lat Autor zdjęcia: Kevin Winter Źródło: Getty Images 12

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000). To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.

