Linkin Park: Pomoc dla osób myślących o samobójstwie

Tragiczna śmierć Chestera Benningtona sprawiła, że na oficjalnej stronie Linkin Park pojawiły się kontakty do organizacji pomagającej osobom z myślami samobójczymi.

Chester Bennington (Linkin Park) miał 41 lat /fot. Rich Fury /Getty Images

41-letni wokalista powiesił się w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii. Ciało znaleziono w czwartek (20 lipca) około 9 rano.

Biuro koronera w Los Angeles po krótkim śledztwie potwierdziło, że Chester Bennington zmarł wskutek powieszenia się na drzwiach od łazienki.

W rozmowie z "New York Daily News" Ed Winter (asystent szefa biura koronera) stwierdził, że obok ciała wokalisty Linkin Park znaleziono również częściowo opróżnioną butelkę alkoholu.



"Zszokowany i wstrząśnięty potwierdzam, że to prawda. Oficjalne oświadczenie pojawi się wkrótce" - napisał na Twitterze 20 lipca Mike Shinoda z Linkin Park.



Jak zaznaczają media, Chester Bennington od wielu lat zmagał się z depresją. W przeszłości przyznał się do myśli samobójczych. Przez bardzo długi czas wokalista walczył również z uzależnieniem od narkotyków oraz alkoholu. W 2011 roku oficjalnie potwierdził, że rzucił picie.



Wstrząśnięci tragedią pozostali muzycy Linkin Park postanowili umieścić na swojej oficjalnej stronie specjalną sekcję poświęconą zmarłemu wokaliście. Tam fani mogą znaleźć kontakty do takich organizacji, jak m.in. Suicide Prevention Lifeline i Crisis Text Line, których celem jest pomoc ludziom z myślami samobójczymi.

Na stronie pojawiają się też wpisy z mediów społecznościowych, w których fani wysyłają swoje wspomnienia związane z Chesterem Benningtonem.

Wiadomo już, że pozostałe daty trasy "One More Light World Tour" zostały odwołane. Nie odbędą się też dwa koncerty z zaprzyjaźnioną grupą Blink-182.

Wokalista popełnił samobójstwo w rocznicę urodzin swojego przyjaciela Chrisa Cornella, frontmana Soundgarden i Audioslave, który w ten sam sposób odebrał sobie życie dwa miesiące wcześniej, 18 maja. To właśnie Bennington zaśpiewał "Hallelujah" Leonarda Cohena na pogrzebie Cornella.

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000).

To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.