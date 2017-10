Linkin Park: "One More Light" od fanów

Fani Linkin Park z całego świata stworzyli własną wersję do tytułowej piosenki "One More Light" z ostatniego albumu zespołu. Mike Shinoda docenił zaangażowanie fanów i ich nagranie stało się oficjalnym lyric video.

Chester Bennington (Linkin Park) miał 41 lat /fot. Isaac Brekken /Getty Images

Współtwórcą utworu "One More Light" jest brytyjski kompozytor i producent Eg White, który ma na koncie współpracę z m.in. Tomem Odellem, Florence & The Machine, Jamesem Bluntem, Adele, Samem Smithem, Celine Dion, Pink i Willem Youngiem.

Reklama

Nagranie Linkin Park opowiada o Amy Zaret, pracowniczce wytwórni Warner Bros i przyjaciółce zespołu, która zmarła na raka w wieku 25 lat.

W maju zespół w programie Jimmy'ego Kimmela zadedykował ten utwór Chrisowi Cornellowi, wokaliście Soundgarden i Audioslave, który popełnił samobójstwo dzień wcześniej. Gdy niecałe dwa miesiące później w ten sam sposób życie odebrał sobie frontman Linkin Park Chester Bennington, grupa postanowiła, że "One More Light" będzie kolejnym singlem.



Oficjalny teledysk (ponad 27 mln odsłon) wyreżyserował Joe Hahn we współpracy z Markiem Fiore.

Clip Linkin Park One More Light

Sprawdź tekst utworu "One More Light" w serwisie Teksciory.pl!

Teraz na oficjalnym kanale na Youtube pojawił się lyric video przygotowany przez Nicolę Drilling na podstawie filmów nadesłanych przez fanów z całego świata.



Clip Linkin Park One More Light (Lyric Video)

Przypomnijmy, że 27 października w Los Angeles zapowiedziany jest specjalny koncert "Linkin Park & Friends" zorganizowany aby uroczyście upamiętnić twórczość i życie Chestera Benningtona. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na fundusz One More Light. Jest to inicjatywa organizacji non-profit Music For Relief, którą w 2005 roku założył zespół Linkin Park.



Na scenie pojawią się Jonathan Davis (frontman Korn), M. Shadows (wokalista Avenged Sevenfold), Daron Malakian, Savo Odadjian i John Dolmayan z System Of A Down, Oli Sykes, Ryan Key z Yellowcard, grupy Blink-182 i Machine Gun Kelly oraz wokalistka Kiiara, która gościnnie zaśpiewała w singlu "Heavy" z ostatniej płyty "One More Light".

Clip Linkin Park Heavy (feat. Kiiara)

Sprawdź tekst utworu "Heavy" w serwisie Teksciory.pl!

Chester Bennington (1976 - 2017) 1 12 20 lipca 2017 roku zmarł Chester Bennington, wokalista Linkin Park. Artysta popełnił samobójstwo. Miał 41 lat Autor zdjęcia: Kevin Winter Źródło: Getty Images 12

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000). To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.

Wideo Nie żyje Chester Bennington. Lider zespołu Linkin Park popełnił samobójstwo w wieku 41 lat (Associated Press/x-news)