Linda Nolan: Nie chcę umierać

Wokalistka grupy The Nolans, Linda Nolan, opowiedziała o swojej walce z rakiem. Piosenkarka oznajmiła, że nie chce jeszcze umierać.

U irlandzkiej wokalistki i aktorki w 2006 roku zdiagnozowano raka piersi. Nowotwór został całkowicie wyleczony, jednak w 2017 roku choroba powróciła.

W marcu Nolan nieszczęśliwie upadła i złamała biodro. W trakcie prześwietlenia lekarze odkryli u wokalistki drugi nowotwór.

O kolejnej walce piosenkarka opowiedziała w rozmowie z "Daily Mirror":

"Spytałam 'Czy myślicie, że to rak?’. Od lekarzy usłyszałam odpowiedź, że nie są pewni. Załamałam się. Płakałam i płakałam. Zaczęłam myśleć, że na pewno umrę, a nie chcę umrzeć" - mówiła wokalistka.

Odmiana tego nowotworu jest nieuleczalna, jednak lekarze mogą spowolnić postęp choroby. Nolan ma nadzieję, że uda się jej przeżyć kolejne 20 lat.

"Jestem przerażona. Wszyscy moi siostrzeńcy, wszystkie siostrzenice, pasierbowie i ich dzieci są całym moim życiem. Chciałabym zobaczyć, jak biorą śluby i jak chodzą na randki. Jest tyle do zrobienia. Muszę być pozytywnej myśli" - dodała wokalistka.

Linda Nolan w latach 1974 - 2005 występowała w żeńskiej grupie The Nolans wraz z czterema siostrami. Po oficjalnym zakończeniu działalności zespołu wokalistka pojawiła się m.in. w programie "Celebrity Big Brother".

Ponadto Nolan w trakcie swojej kariery grała także w musicalach.

Od 1981 roku piosenkarka była żoną swojego menedżera koncertowego, Briana Hudsona. W 2007 jej mąż zmarł na raka skóry.

Na nowotwór zmarł ojciec Lindy, Tommy Nolan (rak wątroby) oraz jej siostra, Bernie Nolan (w 2010 roku zdiagnozowano u niej raka piersi, którego wyleczono, jednak w 2012 nowotwór powrócił w nieuleczalnej formie i zaatakował mózg, płuca, wątrobę i kości). Z chorobą walczyła również siostra Anne (rak piersi zdiagnozowany w 2000 roku).



Wideo