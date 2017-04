Linda Nolan: Bez wsparcia sióstr nie dałabym rady

Wokalistka, aktorka i członkini grupy The Nolans opowiedziała o swojej walce z nowotworem w programie "Loose Women" oraz podziękowała siostrom za wsparcie.

W marcu 2017 roku Linda Nolan nieszczęśliwie upadła w swoim domu i złamała biodro. W trakcie prześwietlenia lekarze odkryli w jej nodze niepokojące zmiany.

O wizycie w szpitalu i druzgocącej diagnozie gwiazda lat 80. opowiedziała w rozmowie z "Daily Mail":

"Spytałam: 'Czy myślicie, że to rak?’ Od lekarzy usłyszałam odpowiedź, że nie są pewni. Załamałam się. Płakałam i płakałam. Zaczęłam myśleć, że na pewno umrę, a nie chcę umrzeć" - mówiła.

Ostatecznie potwierdzono, że Nolan cierpi na nowotwór, w dodatku na jego nieuleczaną odmianę. Rozprzestrzenianie się komórek rakowych może jednak zostać skutecznie spowolnione dzięki odpowiedniej terapii. Piosenkarka liczy, że uda jej się przeżyć jeszcze 20 lat.

Wcześniej, bo w 2006 roku, u Nolan zdiagnozowano raka piersi. Nowotwór po kilku latach został całkowicie wyleczony, jednak teraz wrócił w innym miejscu.

Z powodu chorób nowotworowych umierali bliscy piosenkarki - mąż Brian Hudson (zmarł w 2007 roku na raka skóry), ojciec Tommy Nolan (rak wątroby), a także siostra Bernie Nolan (w 2010 roku zdiagnozowano u niej raka piersi, którego wyleczono, jednak dwa lata później nowotwór powrócił w nieuleczalnej formie i zaatakował mózg, płuca, wątrobę i kości, Bernie zmarła w 2013 roku). Walkę z rakiem wygrała natomiast jej siostra, Anne.

To właśnie siostry wokalistki najmocniej wspierają ją w jej kolejnej batalii z nowotworem.

"Nie mogłabym tego zrobić bez ich wsparcia. Kiedy Bernie i Anne otrzymały diagnozy, robiłyśmy to samo. Nie wyobrażam sobie przechodzenia przez to samotnie" - mówiła Linda Nolan w programie "Loose Woman".

Linda Nolan Is Remaining Defiant Despite Her Secondary Cancer Diagnosis | Loose Women

Linda Nolan Is Remaining Defiant Despite Her Secondary Cancer Diagnosis | Loose Women

Dodała również, że gdyby nie złamanie biodra i upadek w domu, prawdopodobnie nie dowiedziałaby się o nowotworze, a wtedy w ciągu kilku miesięcy mogłoby dojść do przerzutów. "Chyba popchnęła mnie Bernie"- żartowała Linda, sugerując, że otrzymała znak z niebios od zmarłej siostry.



Ponadto otuchy gwieździe dodają także jej fani. Piosenkarka zdradziła, że otrzymała sporo wiadomości od ludzi, którzy dziękowali jej za to, że opowiedziała o swojej walce z rakiem.



Linda Nolan w latach 1974 - 2005 występowała w żeńskiej grupie The Nolans wraz z czterema siostrami. Po oficjalnym zakończeniu działalności zespołu wokalistka pojawiła się m.in. w programie "Celebrity Big Brother". Ponadto Nolan w trakcie swojej kariery grała także w musicalach.



Wideo