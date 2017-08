Licytacja przedmiotów z pogrzebu Chestera Bennigtona wstrzymana

Serwis eBay wstrzymał licytację przedmiotów, które rozdawane były osobom uczestniczącym w prywatnej ceremonii pogrzebowej Chestera Benningtona.

Chester Bennington zmarł w wieku 41 lat /Kevin Winter /Getty Images

Przypomnijmy, ze 20 lipca 41-letni wokalista Linkin Park popełnił samobójstwo. Jego ciało znaleziono w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii.

Niedługo później rodzina Chestera Benningtona zapowiedziała, ze pogrzeb gwiazdora będzie miał charakter prywatny.

Ceremonia pochowania wokalisty odbyła się 29 lipca. W South Coast Botanic Garden w Palos Verdes zgromadzili się członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele, wśród których znaleźli się m.in. muzycy Dead By Sunrise (poboczny projekt Benningtona), Austin Carlile (były wokalista Of Mice & Men) i hiphopowy artysta Blackbear (pomagał w produkcji "One More Light" - ostatniej płyty Linkin Park).

W pogrzebie wzięło udział około dwustu osób. Każdy z uczestników otrzymał swój identyfikator, a także specjalną opaskę na rękę.



Krótko po pogrzebie do sieci trafiły przedmioty z pogrzebu wokalisty - opaska na rękę, przypinka, ostatnie zdjęcie Benningtona, które umieścił na Instagramie oraz ulotka z rozpiską ceremonii.

Na serwisie eBay "pogrzebowy zestaw" licytowało ponad 130 osób, a jego cena w pewnym momencie osiągała prawie 200 tys. złotych. Aukcja szybko wywołała jednak oburzenie wśród fanów Benningtona, którzy osobę wystawiającą przedmioty nazwali cyniczną i bezwstydną.



Po niecałym tygodniu sprawą zajęli się również przedstawiciele serwisu aukcyjnego. Według serwisu TMZ.com rodzina skontaktowała się z eBayem zaraz po tym, gdy dowiedziano się, że ktoś próbuje zrobić interes na zmarłym gwiazdorze.

Aukcja została usunięta, a serwis wystosował specjalne oświadczenie, w którym czytamy, że restrykcyjna polityka dotycząca pamiątek zakazuje sprzedaży przedmiotów, dzięki którym ktoś zarabiałby na czyjejś tragedii.

Nie ujawniono, kto stał za aukcją jednak według dziennikarzy TMZ.com osobą, która wystawiła pamiątkowe przedmioty na licytację był członek obsługi technicznej Linkin Park.

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000). To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.

