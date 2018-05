Liam Gallagher po raz pierwszy spotkał swoją 21-letnią córkę

Do zaskakującego spotkania rodzinnego doszło podczas ostatniego koncertu Liama Gallaghera w Londynie. Legendarny muzyk w końcu spotkał się ze swoją córką Molly Moorish, której nie widział od jej narodzin 21 lat temu.

Liam Gallagher poznał swoją córkę /Gareth Cattermole /Getty Images

Molly Moorish ma 21 lat. Jej matką jest piosenkarka Lisa Moorish. 45-letni obecnie Liam Gallagher nigdy nie widział swojej córki. Jak tłumaczył wcześniej w wywiadach prasowych, nie dogadywał się z jej matką.

"Dziewczyna nie była jednak dla mnie problemem. Nie poznałem jej" - zapewniał Gallagher. "Miała dobrą opiekę, ciuchy, jedzenie, chodziła do dobrych szkół. Kupiłem im dom. Myślę, że było jej najlepiej z mamą" - opowiadał w rozmowie z "GQ".

"Nie jest dobrze, gdy jesteśmy do czegoś zmuszani. Myślę, że zostawimy to tak jak jest. Zobaczymy, co się stanie. Z pewnością bym jej nie odmówił" - wyjaśniał muzyk, gdy zapytano go o to, czy chciałby kiedykolwiek zobaczyć córkę.



We wtorkowym spotkaniu z Gallagherem uczestniczyli przyrodni bracia Molly - Lennon i Gene - synowie muzyka z jego małżeństw z Patsy Kensit i Nicole Appleton.

Spotkanie lidera Oasis z Molly Moorish nastąpiło podczas koncertu The Rolling Stones. Gallagher supportował legendarny zespół na starcie jego trasy. Podczas występu promował swój solowy album "As You Were".

Liam Gallagher ma jeszcze jedną córkę, z jego związku z amerykańską dziennikarką Lizą Ghorbani. Gemma mieszka w Nowym Jorku. Także z nią do tej pory się nie spotkał.