Letni, Chamski Podryw zaprasza na "Wagary" (Parodia "Shape of You" Eda Sheerana)

Już prawie milion odtworzeń ma opublikowana 1 września parodia przeboju "Shape of You" Eda Sheerana w wykonaniu duetu Letni, Chamski Podryw.

Letni, Chamski Podryw

Działający od 2009 r. Letni, Chamski Podryw ma na koncie popularne parodie przebojów grupy Enej (jako "Symetryczno-erotyczna"), Bednarka ("Sklep z winem u Ani") i Sarsy ("Pomidorowa").

W ostatnim czasie przygotował swoją wersję wakacyjnego hitu "Subeme La Radio" Enrique Iglesiasa (pod tytułem "Radio").

Teraz duet sięgnął po kolejny popularny utwór tegorocznych wakacji - "Shape of You" Eda Sheerana. Oryginalna wersja ma ponad 2,2 miliardy wyświetleń, co daje jej 9. miejsce na liście najpopularniejszych teledysków wszech czasów.

"JEST!! Najnowszy, cieplutki jak bułeczka od niewyspanego piekarza klip!! Miłego rozpoczęcia roku!! Kto nie udostępnia nie zdaje w 2018 hehe :) PS: Studenty - macie farta, że macie jeszcze miesiąc!" - czytamy na facebookowym profilu duetu.



Polski tekst "Wagary" jest dziełem tworzących duet Macieja "Cantona" Piotrowskiego i Dawida "Antona" Antonkiewicza. W klipie wystąpił również youtuber Rudy Człowiek.

