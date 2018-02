Letni, Chamski Podryw i kiszone ogórki ("Se szamę ogórka" - parodia "Echame La Culpa")

Znany głównie z przeróbek znanych przebojów duet Letni, Chamski Podryw prezentuje parodię utworu "Echame La Culpa" duetu Luis Fonsi i Demi Lovato.

Działający od 2009 r. Letni, Chamski Podryw ma na koncie popularne parodie przebojów grupy Enej (jako "Symetryczno-erotyczna"), Bednarka ("Sklep z winem u Ani") i Sarsy ("Pomidorowa" - ponad 46 mln odsłon).

W ostatnim czasie przygotował swoją wersję wakacyjnego hitu "Subeme La Radio" Enrique Iglesiasa (pod tytułem "Radio" - ponad 26 mln odsłon).

Z kolei we wrześniu 2017 r. duet podbił internet przeróbką kolejnego popularnego utworu tegorocznych wakacji - "Shape of You" Eda Sheerana. "Wagary" do tej pory doczekały ponad 8,8 mln odtworzeń.

Teraz Maciej "Canton" Piotrowski i Dawid "Anton" Antonkiewicz prezentują kolejną parodię - tym razem na warsztat wzięli "Echame La Culpa", za którym stoją Luis Fonsi (ten od "Despacito") oraz Demi Lovato.

"Dla wszystkich miłośników kiszonych ogórków!" - tak twórcy zapowiadają utwór "Se szamę ogórka".



