Lemmy uhonorowany (Hall of Heavy Metal History)

18 stycznia 2017 r. w Anaheim Expo Center w Kalifornii odbędzie się pierwsza ceremonia wprowadzenia członków do Hall of Heavy Metal History. Poznaliśmy szczegóły tej imprezy, której celem jest uhonorowanie wielkich gwiazd ciężkiego brzmienia.

Lemmy zmarł w grudniu 2015 r. na raka /fot. Ian Gavan / Getty Images

Za powstanie Hall of Heavy Metal History odpowiada organizacja non-profit D.A.D (Drums And Diabilities), wspierająca osoby niepełnosprawne oraz dzieci (do lat 15) walczące z rakiem.

Na liście pierwszych członków znaleźli się nieżyjący rockmani Lemmy (lider Motorhead), Ronnie James Dio (wokalista Dio, Rainbow i Black Sabbath) i gitarzysta Ozzy'ego Osbourne'a Randy Rhoads. Warto podkreślić, że zyski ze sprzedaży biletów na galę trafią na konto Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer Fund.

W ich imieniu wyróżnienia przyjmą odpowiednio Todd Singerman (menedżer Lemmy'ego), Wendy Dio (wdowa po wokaliście) oraz Kelle i Kathy, rodzeństwo Randy'ego Rhoadsa, który zginął w 1982 r. w katastrofie lotniczej.

Do Hall of Heavy Metal History wprowadzeni zostaną również Don Airey (klawiszowiec Deep Purple), Rudy Sarzo (basista znany z Whitesnake, Quiet Riot i grupy Osbourne'a), Vinny Appice (były perkusista Black Sabbath, Dio i Heaven & Hell), Ross "The Boss" Friedman (były gitarzysta Manowar), Frankie Banali z Quiet Riot (płyta "Metal Health" z 1983 r. była pierwszym metalowym albumem, który dotarł do szczytu listy "Billboardu"), grupa Scorpions, Andy Zildjian (szef perkusyjnej firmy Sabian Cymbals), wytwórnia Metal Blade Records (świętująca 35-lecie) oraz kultowy the Rainbow Bar and Grill z Sunset Strip w Hollywood (stałym bywalcem klubu był wspomniany Lemmy).

Galę poprowadzi znany radiowiec Eddie Trunk. Podczas ceremonii wystąpią m.in. Dio Disciples, Ross The Boss, Budderside i Diamond Lane.