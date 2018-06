​Legendarna Chaka Khan powraca z "Like Sugar". Zobacz teledysk

Królowa funku, wielokrotna laureatka Grammy Chaka Khan połączyła siły ze Switchem, założycielem Major Lazer. Efektem tej współpracy jest kawałek "Like Sugar". To pierwsze wydawnictwo w założonej przez Switcha wytwórni Diary Records.

Chaka Khan powraca /Dimitrios Kambouris /Getty Images

"Powroty artystów o takiej renomie zawsze wywołują wielkie emocje. Jeśli nowy materiał jest tak samo rewelacyjny co klasyczny, serca słuchaczy biją zdecydowanie mocniej. Tak niewątpliwie jest w przypadku 'Like Sugar' Chaki Khan. Najnowszy singel niczym nie ustępuje legendarnemu 'I’m Every Woman', które zostało nagrane 40 lat temu" - czytamy w zapowiedzi prasowej.

Reklama

"Like Sugar" to pierwszy zwiastun nowej płyty legendarnej wokalistki. Szczegóły wydawnictwa pojawią się wkrótce.

Po ponad dekadzie spędzonej w Londynie, gdzie tworzył głównie w undergroundowych klubach, Switch przeniósł się do Los Angeles. Tam wspólnie z Diplo założył Major Lazer. W międzyczasie współpracował z takimi artystami jak Beyonce, Christina Aguilera, Brandy i Santigold. Po opuszczeniu Major Lazer w 2013 roku, Switch postanowił skupić się na wspieraniu nowych artystów i stworzeniu własnej wytwórni. Połączył siły z Sarah Rubą (współautorką "Like Sugar"). Ich ambicją był projekt, który połączy muzyczną wolność, mainstreamowy sukces oraz najlepszych artystów.

Zobacz teledysk "Like Sugar":



Clip Chaka Khan Like Sugar

"Like Sugar" w pierwotnej wersji zostało wydane w ramach Record Store Day w bardzo limitowanej liczbie. Niesamowity wokal Chaki Khan oraz przyciągająca uwagę produkcja Switcha od razu spodobały się tak wpływowym postaciom branży jak Gilles Peterson, Annie Mac, Nick Grimshaw, Pete Tong, Benji B czy Danny Howard - wszyscy dziennikarze zamieścili utwór na swoich playlistach. Klubowe wsparcie przyszło natomiast ze strony The Magician, Horse Meat Disco, The Black Madonna oraz Marka Ronsona.

Chaka Khan wystąpi w sierpniu na Bestival w Wielkiej Brytanii.