Leepeck: Wyprawa w przeszłość (płyta "Borderline")

Do sklepów trafiła płyta "Borderline", którą pod szyldem Leepeck debiutuje Piotr Lipka, wokalista nieistniejącej już warszawskiej grupy Bohema.

Leepeck prezentuje solowy debiut /materiały promocyjne

Zapowiedzią tego materiału był singel "One Step Down". Współautorem nagrania jest Piotr Czajer, gitarzysta grupy Bohema.

Później ukazały się jeszcze teledyski "All This Time" i najnowszy "No One Knows".

Nagrana analogowo w Tonn Studio w Łodzi i wyprodukowana przez Piotra Czajera płyta "Borderline" to nostalgiczna wyprawa w przeszłość, mieszanka folkowego brzmienia i melancholijnych wokali snujących opowieść o dawnych, utraconych relacjach.



"Klimat tych nagrań był we mnie od zawsze. Nostalgia, tęsknota i ciekawość losów ludzi od początku określały moje podejście do życia i sztuki" - podkreśla Leepeck.

W nagraniach wzięli również udział: Anna Łazowska (wokal), znany z m.in. T.Love i MoMo Michał Marecki (pianino/klawisze), Sebastian Pisarkiewicz (bębny), Grzegorz Kurek "Dżordż" (bas) i Piotr Czajer (gitary, banjo).

Grupa Bohema działała w latach 2000- 2008. Pozostawiła po sobie dwie płyty "Bohema" (2003) i "Santi Subito" (2006).

