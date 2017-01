Leepeck debiutuje (teledysk "One Step Down")

Pod szyldem Leepeck debiutuje Piotr Lipka, wokalista nieistniejącej już warszawskiej grupy Bohema.

Leepeck pod koniec lutego wyda swój solowy debiutancki album "Borderline".

Zapowiedzią tego materiału jest singel "One Step Down". Współautorem nagrania jest Piotr Czajer, gitarzysta grupy Bohema.

Muzycznie to połączenie amerykańskiego folku z melancholijnymi wokalami, pianinami i tekstami. Nagrania zostały zrealizowane w analogowym Tonn Studio w Łodzi.

"Płyta 'Borderline' jest wypadkową wielu historii. Tego, że ojciec założył mi słuchawki na uszy jak miałem trzy lata i włączył Johnny'ego Casha, tego, że byłem twórcą i wokalistą zespołu Bohema i tego, że kiedyś poznałem dziewczynę z północy, która wyjechała" - opowiada Leepeck.



"To było inspiracją dla tego albumu choć oczywiście cały nastrój i klimat tych nagrań był we mnie od zawsze. Nostalgia, tęsknota i ciekawość losów ludzi od początku określały moje podejście do życia i sztuki" - dodaje wokalista.

Teledysk "One Step Down" ma już ponad 22 tys. odsłon.



Grupa Bohema działała w latach 2000- 2008. Pozostawiła po sobie dwie płyty "Bohema" (2003) i "Santi Subito" (2006).