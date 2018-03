Led Zeppelin na 50-lecie: Specjalne atrakcje dla fanów

Szykuje się gratka dla fanów Led Zeppelin. Wznowienie albumu koncertowego "How The West Was Won" to początek serii wydawnictw dla uczczenia 50-lecia powstania zespołu. Premiera - 23 marca.

Jimmy Page dba o to, aby fani jednej z największych legend rocka, grupy Led Zeppelin, mieli co jakiś czas powody do radości.

Legendarny gitarzysta od paru lat odświeża wydawnictwa zespołu sprzed lat i na cel wybrał kolejne - koncertowy materiał "How The West Was Won".



Album po raz pierwszy ukazał się w 2003 roku i zawierał zapis dwóch koncertów Led Zeppelin z USA z czerwca 1972 roku - z hali Forum w Los Angeles oraz Long Beach Arena. Płyta pokryła się platyną w USA i osiągnęła szczyt notowania "Billboardu" oraz listy kanadyjskiej. W pamięci fanów głęboko zapisała się niesamowita, ponad 25-minutowa wersja "Dazed And Confused" oraz 21-minutowa improwizacja wokół "Whole Lotta Love".

Utwory zostały poddane ponownemu masteringowi, a nad procesem czuwał Page.

Wznowienie albumu to początek serii wydawnictw dla uczczenia 50-lecia powstania Led Zeppelin, liczonego od pierwszego koncertu Roberta Planta (wokal), Jimmy'ego Page'a, Johna Paula Jonesa (bas) i Johna Bonhama (perkusja), który odbył się 7 września 1968 roku w Gladsaxe, w Danii, jeszcze pod szyldem The New Yardbirds.

Parę miesięcy później muzycy weszli do studia, już jako Led Zeppelin, aby nagrać niezapomniany debiutancki album. Jimmy Page ujawni w dalszej części roku szczegóły jubileuszowych wydawnictw.

Led Zeppelin przestali istnieć w 1980 roku, po śmierci Johna Bonhama. Płyty zespołu sprzedały się na świecie w blisko 300 mln egzemplarzy. Formacja stała się jedną z największych legend rocka i hard rocka oraz wielką inspiracją dla kolejnych generacji muzyków.