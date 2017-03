Lauren Jauregui: Nigdy nie spotykałam się z Camilą Cabello

Wokalistka grupy Fifth Harmony stanowczo zdementowała pogłoski o jej związku z byłą koleżanką z zespołu, Camilą Cabello.

Lauren Jauregui nie miałą romansu ze swoją koleżenką z zespołu /Christopher Polk /Getty Images

Plotka o romansie dwóch wokalistek pojawiła się 24 marca, kiedy to do sieci trafiły zdjęcia Jauregi i jej partnerki, Lucy Wives.

Niektórzy z fanów byli zdania, że Camila i Lauren miały romans, a jego koniec i związanie się z Jauregui z Lucy doprowadził do tego, że Cabello odeszła z zespołu (oficjalnym powodem była chęć rozpoczęcia solowej kariery oraz złe traktowanie ze strony menedżmentu, który traktował wokalistki jak obiekty seksualne). Na Twitterze całą sytuacje komentowano pod hasztagiem #LaucyPartyIsOver.

Na plotki o romansie szybko odpowiedziała na Twitterze Jauregi.

"Nienawidzę tego, ponieważ jest to agresywne, przerażające, złudne, obraźliwe dla naszej dwójki, a w dodatku nigdy nie było prawdą" - stwierdziła wokalistka.



"Nigdy nie będzie w porządku, gdy ludzie seksualizują twoją przyjaźń dla swoich chorych fascynacji" - napisała piosenkarka.



Camila Cabello rozpoczęła prace nad debiutanckim albumem. W marcu ujawniono, że jej piosenka z Pitbullem pojawi się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Szybcy i wściekli 8". Do studia wróciły również dziewczyny z Fifth Harmony. Grupa wraz ze swoimi menedżerami podjęła decyzję o kontynuacji kariery w czwórkę.