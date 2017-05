Latający Harry Styles (nowy teledysk "Sign of the Times")

W sieci zadebiutował teledysk do utworu "Sign of the Times" - najnowszego singla Harry'ego Stylesa.

Debiutancka płyta Harry'ego Stylesa coraz bliżej /Eamonn M. McCormack /Getty Images

"Sign of the Times" to najnowszy singel byłego wokalisty One Direction, debiutującego solowo Harry'ego Stylesa.



"Dziwnie się czuję, tak jakbym długo hibernował w studiu. Do tej pory słuchałem tego utworu właśnie tam, a teraz nadszedł czas, żeby 'urodzić'. To utwór, z którego jestem najbardziej dumny" - mówił wokalista o swoim singlu.



Balladę "Sign of the Times" wyprodukował laureat Grammy - Jeff Bhasker (Jay Z, Mark Ronson, Kanye West), a jej współautorem jest sam Harrry. Dodatkowi producenci to Alex Salibian oraz Tyler Johnson.



Reklama

Debiutancki album Stylesa zatytułowany po prostu "Harry Styles" ukaże się już 12 maja. Dotychczas w sieci pojawiły się również dwa inne utwory pochodzące z tego albumu - "Ever Since New York" oraz "Sweet Creature".



Zobacz teledysk "Sign of the Times":



Clip Harry Styles Sign of the Times

Sprawdź tekst i tłumaczenie piosenki "Sign of the Times" w serwisie Teksciory.pl!