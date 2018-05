Lanberry: Taneczny "Nieznajomy"

Taneczno-funkową odsłonę przygotowąła wokalistka Lanberry w najnowszym singlu "Nieznajomy".

"Bardzo chciałam stworzyć utwór, który w warstwie muzycznej będzie przepełniony słońcem i żeby po prostu bujał! Dlatego znajdziemy w nim dużo funkowego basu, gitar, a nawet vocoder. W przeciwieństwie do poprzednich utworów, tym razem w warstwie lirycznej to ekscytująca historia z happy endem" - mówi Lanberry.

"Piosenka opowiada o zauroczeniu i o niesamowicie urzekającym, tytułowym Nieznajomym. Czasami spotykamy na swojej drodze bratnią duszę i wiemy, że to właśnie z nią możemy dosłownie rzucić wszystko i wyruszyć na podbój świata" - dodaje wokalistka.

Producentem nagrania jest GRDBR.MSC.

"Nieznajomy" to pierwszy singel zapowiadający drugą płytę Małgorzaty Uściłowskiej.

Do utworu powstał teledysk, który trzyma w napięciu do ostatnich sekund i z pewnością przypadnie do gustu fanom "Bonnie i Clyde".

Debiutancki album o tytule "Lanberry" (2016) przyniósł przeboje "Podpalimy świat", "Każdy moment" i "Zagadka". W ostatnim czasie listy podbił singel "Gotowi na wszystko" z zespołem Feel. Nagranie promowało film "Gotowi na wszystko. Exterminator".

