Lana Del Rey wystąpi na Kraków Live Festival 2017

Lana Del Rey dołączyła do składu tegorocznej edycji Kraków Live Festival. Występ w Krakowie (19 sierpnia) będzie jednym z nielicznych koncertów artystki w Europie.

Lana Del Rey znów wystąpi dla polskiej publiczności /Jamie McCarthy /Getty Images

"Wkrótce". Tyle wiemy o dacie premiery najnowszej płyty Lany Del Rey zatytułowanej "Lust for Life". Z dotychczasowych informacji wynika również, że gościem na albumie będzie The Weeknd, a sama Lana przyznała, że po czterech płytach nagranych dla siebie, ta będzie dla fanów. A ci jak żadni inni potrafią się odwdzięczyć. Dwuminutową filmową zapowiedź tej płyty obejrzały już 2 miliony osób, a pierwszy teledysk do singla "Love" zbliża się do wyniku 45 milionów odtworzeń.

O Lanie Del Rey zrobiło się głośno w 2011 roku za sprawą intrygującego singla "Video Games" i towarzyszącego mu teledysku, który błyskawicznie stał się viralem, stawiając pytanie: "Kim jest ta dziewczyna?". Wyjaśnienie przyszło szybko - nową twarzą współczesnego popu, którą pokochają miliony. Nową, choć zakochaną w przeszłości, w stylu retro, który wpływał zarówno na jej image, jak i brzmienie utworów. Bo w muzyce Lany niezwykle istotny jest klimat, przywodzący na myśl popkulturę lat 50., 60., stare "Hollywood", elegancję i glamour. Kluczem do sukcesu jest jednak wymieszanie ich ze współczesnymi elementami: hip hopem, samplami, produkcją, a przede wszystkim siłą mediów społecznościowych.

Kolejne single, "Born to Die" czy "Blue Jeans", potwierdziły gwiazdorski status młodej wokalistki, a jej długogrający debiut stał się jedną z najważniejszych i najlepiej sprzedających się płyt 2012 roku. Na "Born to Die" Lana zdefiniowała się jako amerykańska dziewczyna zakochana w przeszłości, ale świetnie rozumiejąca teraźniejszość, a na kolejnych dwóch albumach - "Ultraviolence" i "Honeymoon" skutecznie ten obraz utrwaliła.

Dziś Lana jest ikoną stylu, o której atencję zabiegają zarówno muzycy, filmowcy jak i projektanci mody. Artystka współpracowników wybiera starannie i niezwykle dużo czasu poświęca pracy nad swoimi płytami.

Kraków Live Festival 2017 odbędzie się w dniach 18-19 sierpnia.

W zeszłym roku Lanę Del Rey mogliśmy oglądać podczas Orange Warsaw Festival w Warszawie.



