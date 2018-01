Lana Del Rey splagiatowała utwór "Creep" Radiohead? Jest pozew

Amerykańska wokalistka Lana Del Rey zaprzeczyła oskarżeniom ze strony zespołu Radiohead, który twierdzi, że jej utwór "Get Free" jest mocno inspirowany jednym z największych przebojów grupy, "Creep".

Lana Del Rey potwierdziła spekulacje na temat pozwu skierowanego przeciwko niej przez brytyjski zespół Radiohead.

"To prawda z pozwem. Chociaż wiem, że moja piosenka nie była inspirowana 'Creep', Radiohead uważa, że tak i chce 100% wpływów - zaoferowałam im 40 z ostatnich kilku miesięcy, ale oni akceptują tylko 100. Ich prawnicy są nieustępliwi, więc będziemy radzić sobie z tym w sądzie" - napisała Lana Del Rey na Twitterze.

Utwór "Get Free" Lany Del Rey znalazł się na wydanym w 2017 roku albumie "Lust For Life". "Cztery pierwsze płyty zrobiłam dla siebie, ale ta jest dla fanów. To płyta o tym, dokąd - mam nadzieję - wszyscy zmierzamy" - zapowiadała wokalistka.

"Creep" zaś to jedna z najpopularniejszych piosenek z dorobku Radiohead pochodząca z ich debiutu "Pablo Honey" z 1993 roku. Utwór otworzył Thomowi Yorke'owi i jego kolegom drzwi do wielkiej kariery. Obecnie Radiohead to jeden z najbardziej szanowanych zespołów na świecie, grających muzykę alternatywną. Co ciekawe, członkowie formacji wielokrotnie podkreślali, że nienawidzą tego singla, dlatego też bardzo rzadko można usłyszeć go w wersji koncertowej.

