Lana Del Rey kontra Radiohead: Zwrot w sprawie o plagiat

Przedstawiciele wydawcy grupy Radiohead zaprzeczyli informacjom Lany Del Rey, że pozwali amerykańską wokalistkę o plagiat największego przeboju Brytyjczyków - "Creep".

"To prawda z pozwem. Chociaż wiem, że moja piosenka nie była inspirowana 'Creep', Radiohead uważa, że tak i chce 100% wpływów - zaoferowałam im 40 z ostatnich kilku miesięcy, ale oni akceptują tylko 100. Ich prawnicy są nieustępliwi, więc będziemy radzić sobie z tym w sądzie" - napisała Lana Del Rey na Twitterze.

Sprawa błyskawicznie stała się głośna w mediach. Chodzi o utwór "Get Free" z ostatniej płyty Amerykanki - "Lust for Life" (2017).



Tymczasem przedstawiciele wytwórni Warner/Chappell (wydawca płyt Radiohead) zaprzeczyli, że skierowali pozew przeciwko wokalistce. W oświadczeniu opublikowanym w serwisie Pitchfork możemy przeczytać, że od sierpnia 2017 r. próbują negocjować z przedstawicielami Lany Del Rey.

"To jasne, że zwrotki 'Get Free' wykorzystują muzyczne elementy ze zwrotek 'Creep' i chcieliśmy, by to zostało uwzględnione" - przekonują przedstawiciele wytwórni. Zaprzeczyli także, żeby muzycy Radiohead mieli powiedzieć, że zaakceptują tylko 100 procent wpływów za "Get Free".

Podczas koncertu w Denver w niedzielę (7 stycznia) Lana ze sceny ogłosiła, że jeśli sprawa trafi do sądu, to ona jest gotowa, by usunąć piosenkę "Get Free" z płyty "Lust for Life". Kolejny koncert w Kansas City (8 stycznia) odwołała z powodu grypy.

"Creep" to jedna z najpopularniejszych piosenek z dorobku Radiohead pochodząca z ich debiutu "Pablo Honey" z 1993 roku. Utwór otworzył Thomowi Yorke'owi i jego kolegom drzwi do wielkiej kariery. Obecnie Radiohead to jeden z najbardziej szanowanych zespołów na świecie, grających muzykę alternatywną. Co ciekawe, członkowie formacji wielokrotnie podkreślali, że nienawidzą tego singla, dlatego też bardzo rzadko można usłyszeć go w wersji koncertowej.

Przypomnijmy jednak, że "Creep" z kolei melodią i układem akordów mocno przypomina utwór "The Air That I Breathe" grupy The Hollies z 1972 r. Autorzy tej kompozycji, Albert Hammond i Mike Hazlewood skierowali sprawę do sądu i uzyskali dopisanie swoich nazwisk jako współautorów. Otrzymali również prawo do części tantiem.

