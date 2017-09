Lady Gaga w szpitalu. Odwołała koncert

​Lady Gaga musiała odwołać występ na festiwalu Rock in Rio ze względu na swój słaby stan zdrowia.

Lady Gaga poważnie cierpi /Handout /Getty Images

Festiwal Rock in Rio rozpoczyna się w 15 września i potrwa do 24 września. Głównymi gwiazdami festiwalu są m.in. The Who, Aerosmith, Red Hot Chilli Peppers czy Justin Timberlake. Imprezę miał uświetnić także występ Lady Gagi. Artystka musiała jednak odwołać swój koncert.

O swej nieobecności piosenkarka poinformowała fanów poprzez Twittera. Na początku napisała: "Brazylio, jestem tym zdruzgotana, ale nie czuję się wystarczająco dobrze, by przyjechać na Rock in Rio. Zrobiłabym dla was wszystko, ale teraz muszę zająć się swoim ciałem".

Dodała również, że "prosi o wyrozumiałość". "Obiecuję, że niedługo powrócę i zagram dla was" - zapewniła Lady Gaga.

Następnie wstawiła na swoje konto oficjalne oświadczenie, w którym przeczytać możemy m.in. - "Lady Gaga cierpi z powodu dotkliwego, fizycznego bólu, który nie pozwala jej występować na scenie. Artystka trafiła już pod opiekę profesjonalnych lekarzy i terapeutów" - brzmi tweet.

"Zostałam zabrana do szpitala. To nie jest łatwe - ból w biodrze i zużycie po trasie koncertowej. Odczuwam ogromny ból. Jestem w dobrych rękach najlepszych lekarzy" - dodała na koniec Gaga.



Już wcześniej w tym miesiącu artystce zdarzyło się odwołać koncert. Chodzi o występ w Montrealu, na którym Lady Gaga nie pojawiła się, ponieważ zachorowała po śpiewaniu w deszczu w Nowym Jorku.

W nowym dokumencie Netflixa - "Gaga: Five Foot Two" - piosenkarka otwarcie mówi o swoich problemach ze zdrowiem. Ujawnia także, że cierpi na chroniczną chorobę zwaną fibromialgią. Powoduje ona częste bóle mięśni, osłabienie, zmęczenie i inne dolegliwości.

Na Rock in Rio zamiast Lady Gagi wystąpi zespół Maroon 5.

