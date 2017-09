Lady Gaga przekłada europejską trasę koncertową z powodu choroby

Z powodu choroby Lady Gaga zmuszona była przełożyć europejską trasę koncertową promującą jej płytę "Joanne".

Lady Gaga walczy z chorobą /Kevin Winter /Getty Images

Kilka dni temu gwiazda trafiła do szpitala "z powodu dotkliwego, fizycznego bólu, który nie pozwala jej występować na scenie".

Reklama

"Zostałam zabrana do szpitala. To nie jest łatwe - ból w biodrze i zużycie po trasie koncertowej. Odczuwam ogromny ból. Jestem w dobrych rękach najlepszych lekarzy" - pisała wówczas Lady Gaga. Jeszcze wcześniej amerykańska gwiazda zapowiedziała, że planuje zrobić sobie przerwę od muzyki, by zadbać o swoje zdrowie.

W poniedziałek, 18 września, na profilach Lady Gagi w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, w którym amerykańska wokalistka poinformowała, że zdecydowała się odwołać europejską część swojej trasy koncertowej promującej płytę "Joanne".

Lady Gaga podkreśliła w nim, że "zawsze była szczera na temat stanu swojego zdrowia fizycznego i psychicznego".

"To skomplikowane i trudne do wyjaśnienia i próbujemy to rozpracować" - napisała Gaga, zapewniając swoich fanów, że jest "wojowniczką" i zrobi wszystko, by dojść do zdrowia i występować dla nich "60 lat albo dłużej".

Sześciotygodniowa trasa koncertowa wokalistki miała się rozpocząć 21 września w Barcelonie i zakończyć się 28 października w Kolonii.

Płytę "Joanne" promowały single "Perfect Illusion" oraz "Million Reasons".