Lady Gaga: Powolny powrót do zdrowia

"US Weekly" podało nowe informacje o stanie zdrowia Lady Gagi. Wokalistka zmaga się fibromialgią, przewlekłym schorzeniem reumatycznym, powodującym ból mięśni.

Przypomnijmy, że w lutym 2018 roku Lady Gaga zmuszona była odwołać 10 koncertów w Europie w związku z problemami zdrowotnymi.

Gwiazda cierpi z powodu ostrego bólu mięśni, który uniemożliwia jej występowanie na żywo. Dlatego podjęła decyzję o zakończeniu trasy.



"Jest jej bardzo przykro, że nie może wystąpić dla swoich europejskich fanów, którzy cierpliwie na nią czekali" - brzmi fragment oficjalnego oświadczeniu zamieszczonego na profilu artystki na Twitterze.

Fibromialgia to przewlekłe schorzenie reumatyczne, które powoduje ból mięśni całego ciała.

Jak podała gazeta "Us Weekly" Gaga powoli próbuje wrócić do zdrowia, jednak nie jest to proste. Wokalistka zdecydowała się nawet na alternatywne metody leczenia, m.in. poprzez akupunkturę oraz terapię uzdrawiania Reiki (leczenie energią).

"Próbuje wszystkiego, aby uwolnić się od bólu" - czytamy w "Us Weekly".

Trasa Lady Gagi miała promować wydany w 2016 roku album "Joanne".