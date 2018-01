Lady Gaga obnażona (teledysk "Joanne")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do tytułowego singla z ostatniej płyty Lady Gagi - "Joanne".

Piąta płyta Lady Gagi (premiera w październiku 2016 r.) tytuł otrzymała od imienia ciotki wokalistki - Joanne Stefani Germanotta, siostra ojca Gagi, zmarła w grudniu 1974 r. w wieku zaledwie 19 lat. Przyczyną śmierci były komplikacje związane z toczniem rumieniowatym - autoimmunologiczną chorobą prowadzącą do procesu zapalnego wielu tkanek i narządów. Stan Joanne pogorszył się po tym, gdy była ona molestowana seksualnie.

Lady Gaga otrzymała drugie imię po zmarłej ciotce. Po latach przyznawała, że śmierć Joanne mocno wpłynęła na życie jej rodziny.

Pamięci Joanne gwiazda dedykowała m.in. trasę "The Fame Ball Tour". Na lewym przedramieniu wytatuowała sobie datę śmierci ciotki, podkreślając, że Joanne wciąż jest "jedną z najważniejszych osób w jej życiu".

Autorami tytułowej piosenki z płyty "Joanne" są Lady Gaga i producent Mark Ronson.



