Lady Gaga i Tony Bennett znów razem. Kolejna płyta w drodze?

Lady Gaga i Tony Bennett znów spotkali się w studiu nagraniowym, co wywołało poruszenie wśród fanów wyczekujących ich kolejnego wspólnego albumu.

Muzyczna przyjaźń Lady Gagi i Tony’ego Bennetta rozpoczęła się w 2011 roku. Amerykanka razem z wokalistą nagrała własną wersję jazzowego utworu "The Lady Is a Tramp" z repertuaru Franka Sinatry, który trafił na album Bennetta "Duets II". Para, mimo prawie 60 lat różnicy wieku, tak bardzo polubiła siebie nawzajem i wspólną pracę, że w 2014 roku światło dzienne ujrzał ich album "Cheek To Cheek", za który otrzymali nagrodę Grammy.

Bennett wielokrotnie podkreślał, że bardzo dobrze dogaduje się z amerykańską wokalistką, a ich współpraca przyniosła obopólne korzyści.

"Gaga jest niesamowitą wokalistką i kiedy śpiewa jakąś dobrą balladę to mam gęsią skórkę. Ona pomogła mi, a ja pomogłem jej poprzez pracę nad 'Cheek to Cheek'. Przez to, że opowiadała swojej publiczności, jak bardzo mnie lubi, wszyscy jej fani stali się moimi fanami. Wszystkie te nastolatki. Z drugiej strony, przez to, że zaśpiewała te piękne piosenki na płycie, moja publiczność powiedziała 'Boże, nie wiedzieliśmy, że tak wspaniale śpiewa’" - mówił Bennett w jednym z wywiadów.

Wygląda na to, że para znów łączy siły. Lady Gaga i Bennett zostali przyłapani w drodze do studia nagraniowego w Nowym Jorku. Sytuacja rozbudziła nadzieje fanów gwiazd, którzy liczą na kolejny wspólny album duetu.

O planach wydania następnego wspólnego albumu Tony Bennett wspominał już w 2015 roku. Wokalista zapowiedział, że tym razem wraz z Lady Gagą wezmą na warsztat utwory z repertuaru Cole Portera.

"To będą wszystkie piosenki Cole Portera" - mówił Bennett i kontynuował - "Był najlepszym pisarzem ze wszystkich w 'Great American Songbook' (zbiór klasyków muzyki i standardów jazzowych - przyp. red.). Wysoce inteligentnym. Będziemy mieć dużo zabawy pracując nad tym".

Współpraca Bennetta z Lady Gagą wzbudzała wiele emocji wśród fanów obojga. Amerykańska wokalistka była bowiem kojarzona z muzyką pop, ekstrawaganckimi strojami i kontrowersyjnymi zachowaniami. W parze z Bennettem pokazała swoje zupełnie nowe oblicze.