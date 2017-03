​L.Stadt powraca z nowym albumem "L.Story"

Zespół L.Stadt po ponad trzyletniej przerwie powraca z nowym albumem "L.Story". To pierwsza w pełni polskojęzyczna płyta zespołu, którą promuje singel "Oczy kamienic". Wydawnictwo ukaże się 5 maja.

Na nowej płycie L.Stadt znajdzie się osiem utworów do tekstów Konrada Dworakowskiego - reżysera i scenarzysty teatralnego, autora tekstów piosenek zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

To pierwsza w pełni polskojęzyczna płyta łódzkiego zespołu, który powraca z nowym materiałem po ponad trzyletniej przerwie. Może być zaskoczeniem dla fanów, bowiem po doświadczeniach z różnymi odmianami alt rocka, surf i country, zespół sięgnął tym razem po nowe dla siebie środki wyrazu.

Na płycie pojawia się m.in. łódzki Wielki Chór Małej Chorei, a eklektyzm materiału spaja tematyka tekstów Dworakowskiego. Lider zespołu Łukasz Lach przyznaje, że płyta powstawała w trudnym dla niego momencie.

"Na moich oczach gasła najbliższa mi osoba i odbicie tego czasu znajdowałem w tekstach Konrada. Patrzyłem na moje miasto, które dumnie trwało, w czasie kiedy mój osobisty świat kruszał. I choć to płyta o przemijaniu, dla mnie ważniejszy był aspekt odnajdywania siły właśnie w artefaktach przeszłości, które mieszały się z płynną i nieuchwytną rzeczywistością" - opowiadał.

Współpraca L.Stadt i Dworakowskiego rozpoczęła się w kwietniu 2016 roku z inicjatywy łódzkiego Teatru Pinokio. Z początku jednorazowy projekt - wykonanie piosenek wspólnie z Chórem Chorei w ramach Koalicji Miast dla Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu - przerodził się w wydawnictwo.

"Widziałem we Wrocławiu, jak mocno ten materiał działa na publiczność. Weszliśmy z nim do studia i powstała z tego barwna płyta. Te piosenki są inne od tego, co robiliśmy wcześniej, ale właśnie o to mi zawsze chodziło. Nie powtarzać się i na każdej płycie pokazywać L.Stadt z nieznanej dotąd strony" - dodaje Lach.

Płyta "L.Story" ukaże się 5 maja nakładem Mystic Productions. Będzie to czwarty album w dyskografii łódzkiego kwartetu, który powstał w 2003 roku. Zespół tworzą: wokalista, gitarzysta i pianista Łukasz Lach, basista Adam Lewartowski oraz dwóch perkusistów: Andrzej Sieczkowski i Piotr Gwadera.

Zespół, który łączy alternatywnego rocka z elementami surf rocka, country i psychodelii, ma na koncie dwie autorskie płyty L.Stadt" i "EL.P" (wyprodukowany przez cenionego amerykańskiego producenta Mikaela Counta) oraz EP-kę "You Gotta Move" z piosenkami amerykańskich artystów country.

Grupa występowała na dużych światowych festiwalach m.in. Culture Collide w Los Angeles, SXSW w Austin, Indie Week w Toronto czy Afisza Piknik w Moskwie. Gościła również na Open'er Festival w Gdyni i Coke Live Music Festival w Krakowie.