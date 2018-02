Kylie Minogue zaprasza do tańca (nowy teledysk "Dancing")

Kylie Minogue zaprezentowała teledysk "Dancing" zwiastujący jej nową płytę "Golden".

Kylie Minogue wraca z nowym materiałem /Gareth Cattermole /Getty Images

"Golden" to pierwszy studyjny album Kylie Minogue od czterech lat i 14. w jej karierze. Tym razem większość materiału została nagrana w studiu w amerykańskim Nashville. Charakter nowego materiału najlepiej oddaje pierwszy singel z płyty - "Dancing".



"Jest w tym utworze oczywista nuta country, która w połączeniu z elektroniką i samplami wokalu, oddaje to, o czym mowa w nazwie tej piosenki. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale w tym utworze jest głębia" - opowiadała 49-letnia wokalistka.

W sieci zadebiutował teledysk do utworu z udziałem Kylie Minogue. Wyreżyserowała go Sophie Müller.

Zobacz teledysk "Dancing":



Clip Kylie Minogue Dancing