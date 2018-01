​Kylie Minogue zapowiada nowy singel "Dancing". Kiedy płyta?

Kylie Minogue opublikowała zwiastun jej nowego utworu "Dancing". Jest to pierwszy singel zwiastujący jej 14. album "Golden".

Kylie Minogue zaskoczy swoich fanów? / Pascal Le Segretain /Getty Images

Piosenka "Dancing" to pierwszy singel promujący najnowszą płytę 49-letniej Kylie Minogue "Golden". Jego premiera odbędzie się w piątek 19 stycznia.

"Obiecałam moim fanom, że włożę moje serce i duszę w tę płytę i pozostałam wierna mojemu słowu. Udało mi się to zrobić, co było wyzwaniem, przyjemnością i satysfakcją" - możemy usłyszeć w krótkim filmiku opublikowanym na profilu australijskiej wokalistki na Instagramie.

"Dancing" jest pierwszym utworem wydanym od czasu "Wonderful Christmastime" z 2016 roku i pierwszą nieświąteczną piosenką Kylie Minogue od wydanego w 2014 roku singla "I Was Gonna Cancel".

Choć nie podano dokładnej daty, płyta "Golden" ma ukazać się jeszcze w tym roku. Minogue podzieliła się już listą utworów, jakie znajda się na albumie:

"Dancing"

"Stop Me From Falling"

"Golden"

"A Lifetie To Repair"

"Sincerely Yours"

"One Last Kiss"

"Live A Little"

"Shelby ’68"

"Radio On"

"Love"

"Raining Glitter"

"Music’s Too Sad Without You".