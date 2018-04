Kylie Minogue w stylu country (nowy teledysk "Stop Me From Falling")

​W sieci zobaczyć można najnowszy teledysk Kylie Minogue "Stop Me From Falling". Utwór zwiastuje nową płytę australijskiej gwiazdy.

Kylie Minogue zachwyci fanów? /John Phillips /Getty Images

Piosenka "Stop Me From Falling" to kolejny singel promujący płytę 49-letniej Kylie Minogue "Golden". Album ukaże się 6 kwietnia.

Australijska wokalistka zaprezentowała teledysk do "Stop Me From Falling".

"Golden" to pierwszy studyjny album Kylie Minogue od czterech lat i 14. w jej karierze. Tym razem większość materiału została nagrana w studiu w amerykańskim Nashville. Pierwszym singlem zwiastującym tę płytę był kawałek "Dancing".

Zobacz teledysk "Stop Me From Falling":