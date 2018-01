​Kylie Minogue rusza do tańca (nowa płyta "Golden")

6 kwietnia do sklepów trafi nowa płyta Kylie Minogue. Zapowiedzią albumu "Golden" jest singel "Dancing", którego możecie posłuchać poniżej.

"Golden" to pierwszy studyjny album Kylie Minogue od czterech lat i 14. w jej karierze. Tym razem większość materiału została nagrana w studiu w amerykańskim Nashville. Charakter nowego materiału najlepiej oddaje pierwszy singel z płyty - "Dancing".

"Jest w tym utworze oczywista nuta country, która w połączeniu z elektroniką i samplami wokalu, oddaje to, o czym mowa w nazwie tej piosenki. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale w tym utworze jest głębia" - opowiada 49-letnia wokalistka.

Kylie jest współautorką wszystkich 12 piosenek, a całość wokalistka nazwała "terapią". Przypomnijmy, że w lutym 2017 r. Australijka potwierdziła, że rozstała się z 30-letnim brytyjskim aktorem Joshuą Sasse'em (m.in. seriale "Galavant" i "Apokalista"), z którym była zaręczona od roku. Wcześniej spotykała się z m.in. francuskim aktorem Olivierem Martinezem i hiszpańskim modelem Andrésem Velencoso.

Podróż Minogue do Nashville zaowocowała pracą z najbardziej znanymi autorami tekstów muzyki country. Pierwszy to, urodzony w Wielkiej Brytanii, Steve McEwan (napisał wiele hitów m.in. dla Keitha Urbana, Kenny Chesney oraz Carrie Underwood). Druga osoba to Amy Wagde - kolejna Brytyjka, znana ze współpracy m.in. z Edem Sheeranem.

W większości produkcją zajął się pochodzący z Niemiec, Sky Adams; poza nim przy albumie pracowali również: Jesse Frasure, Eg White, Jon Green, Biff Stannard, Samuel Dixon, Danny Shah oraz Lindsay Rimes.

Płytę zamyka ballada "Music's Too Sad Without You" nagrana razem z wokalistą i kompozytorem Jackiem Savorettim.

Oto szczegóły płyty "Golden":

1. "Dancing"

2. "Stop Me From Falling"

3. "Golden"

4. "A Lifetime To Repair"

5. "Sincerely Yours"

6. "One Last Kiss"

7. "Live A Little"

8. "Shelby ’68"

9. "Radio On"

10. "Love"

11. "Raining Glitter"

12. "Music’s Too Sad Without You" (duet z Jackiem Savorettim).