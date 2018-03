Kto na Eurowizję? Przedstawiamy uczestników preselekcji: Gałuszewska, Future Folk, Gromee

3 marca poznamy polskiego reprezentanta na 63. Konkurs Piosenki Eurowizji. Wśród kandydatów znaleźli się m.in. Marta Gałuszewska, Gromee oraz Future Folk.

Gromee

Gromee już od kilku lat regularnie koncertuje po całej Polsce, a jego sety goszczą w klubach i festiwalach w kraju. W muzycznym dorobku ma single, które prezentowały stacje radiowe w Polsce i na świecie.

Jego największe przeboje to: "Fearless", "Spirit", "Runaway" oraz "Without You". W ubiegłym roku za swoje dokonania został nagrodzony statuetką i statusem najlepszego producenta muzycznego i DJ-a w kraju. Miał również okazję supportować Eltona Johna oraz Mariah Carey, a także tworzyć remiksy Nelly Furtado, Depeche Mode i Giorgio Morodera.



Gromee na Eurowizję wybrał piosenkę "Light Me Up", w której gościnnie udziela się Lukas Meijer. Szwedzki wokalista zespołu No Sleep For Lucy miał okazję współpracować z wieloma utalentowanymi ludźmi z branży muzycznej, m.in.: Steviem Aiello (30 Seconds To Mars), Tommym Henriksenem (Alice Cooper, Hollywood Vampires), czy nominowanym do Grammy Markiem Holmanem (Daughtry, Three Days Grace).



Future Folk

Grupę Future Folk założyli Stanisław Karpiel-Bułecka, Matt Kowalsky oraz Szymon Chyc-Magdzin. W swojej twórczości trio łączy dubstep z muzyką góralską.

W 2013 roku zespół wystąpił w talent show "Must Be The Music", gdzie dotarł do półfinału. Rok później z utworem "Malinowa dziewczyno" wystąpili na festiwalu Sopot TOPTrendy.

Future Folk na koncie mają dwa albumy studyjne - "Zbacowanie" (2012 r.) oraz "Zbójnicki after" (2015 r.).

Na Eurowizję grupa zgłosiła się z piosenką "Krakowiacy i górale". Opublikowała ją także na Youtube, jednak po serii niepochlebnych komentarzy ze strony internautów (utwór uznano za słaby i niegodny kwalifikacji do Eurowizji), piosenka zniknęła z sieci.

Marta Gałuszewska

Różowowłosa wokalistka, która dała się poznać szerszej publiczności w zeszłorocznej edycji "The Voice of Poland" swoją profesjonalną przygodę z muzyką rozpoczęła kilka lat wcześniej. W 2012 roku Marta Gałuszewska trafiła do drużyny Ryszarda Rynkowskiego w programie "Bitwa na głosy". Po nim działała m.in. w zespołach Lightweight, Nowhere oraz Divergent.

Z formacją Nowhere Gałuszewska wystąpiła w 2015 roku w programie "Must Be The Music", a wyeliminowana została zaraz przed odcinkami na żywo.

Piosenkarka między występami w talent show koncertowała na ulicy ze swoimi kolegami. W końcu w 2017 roku zgłosiła się do "The Voice of Poland", po występie castingowym trafiła do ekipy Michała Szpaka i w ekspresowym tempie zdobyła przychylność widzów. Popularność wśród oglądających przełożyła się na zwycięstwo w talent show oraz wydanie singla "Nie mów mi nie".

Na Eurowizji wokalistka zaprezentuje się z jego anglojęzyczną wersją piosenki - "Why Don’t We Go".