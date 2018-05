Książę Harry i Meghan Markle: Pierwszy taniec do przeboju Whitney Houston

Do ślubu brytyjskiego arystokraty i byłej aktorki już mniej niż dwa tygodnie. Meghan Markle i książę Harry przygotowania prawdopodobnie mają już przygotowania za sobą. Teraz czas na dopinanie wszystkiego na ostatni guzik. Brytyjskie media donoszą o tym, jaką piosenkę do pierwszego tańca wybrali narzeczeni.

Ten rok zdecydowanie należy do rodziny królewskiej, która obsypuje świat radosnymi wieściami. 23 kwietnia na świat przyszedł kolejny arystokrata, dziecko księcia Williama i księżnej Kate, mały książę Louis, a już 19 maja książę Harry i jego ukochana, Meghan Markle wezmą ślub.

W ostatnim czasie zostały ujawnione szczegóły dotyczące sukni ślubnej Meghan. Teraz według informatorów brytyjskich mediów, wiadomo, do jakiej piosenki zatańczy młoda para.

Według doniesień, książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się na utwór, którego raczej nikt się nie spodziewał. Podczas gdy wiele nowożeńców tańczy do hitów Eda Sheerana, książę i jego ukochana będą tańczyć do przeboju, który w ogóle nie kojarzy się z ceremonią ślubną.

Para podobno wybrała, że ich pierwszy taniec wykonają do "I Wanna Dance With Somebody" Whitney Houston.



To nie wszystko. Narzeczeni przygotowali całą playlistę piosenek, które będą grane podczas wesela. Według brytyjskich mediów, ma to być składanka hitów z lat 80.



Nadal spekuluje się również nad tym, kto wystąpi dla książęcej pary. Jeszcze w marcu murowanymi faworytkami miały być wokalistki ze Spice Girls. Głośno mówiło się także o kandydaturach Eltona Johna, Eda Sheerana i Ellie Goulding.