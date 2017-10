Krzysztof Krawczyk: Wiecznie młody (nowa płyta)

Po albumie z piosenkami Leonarda Cohena Krzysztof Krawczyk sięga po utwory Boba Dylana.

Krzysztof Krawczyk sięgnął po utwory Boba Dylana /Fot. Piotr Kamionka /Reporter

10 listopada ukaże się nowa płyta Krzysztofa Krawczyka.

"Wiecznie młody" to największe przeboje Boba Dylana wybrane we współpracy z Danielem Wyszogrodzkim i Wiesławem Wolnikiem.

Pierwszy z nich jest tłumaczem i znawcą twórczości Dylana. Z kolei aranżer i muzyk Wiesław Wolnik odpowiedzialny jest za brzmienie albumu (pracował też z Krawczykiem przy płycie "Tańcz mnie po miłości kres" z utworami Leonarda Cohena).

Dodatkowo Krawczyk pracuje już nad jubileuszową płytą z okazji 55-lecia kariery.

Oto szczegóły albumu "Wiecznie młody":

1. Odpowiedź zna wiatr - Blowin’ In The Wind

2. Będę Twój dzisiaj wieczorem - I’ll Be Your Baby Tonight

3. Wiecznie młody - Forever Young

4. Tak długo czeka jutro - Tomorrow Is A Long Time

5. O poranek za daleko - One Too Many Mornings

6. Być z Tobą sam na sam - To Be Alone With You

7. Och, siostro - Oh, Sister

8. To nie ja, Skarbie - It Ain’t Me, Babe

9. Czy zmarnować miłość chcesz - Is Your Love In Vain

10. Wierzę w Ciebie - I Believe In You

11. Wolny będę znów - I Shall Be Released

12. Jakbym pukał do nieba drzwi - Knockin’ On Heaven’s Door.