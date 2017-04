Krzysztof Krawczyk: "Psalmy Dawidowe" po latach

Niezwykła płyta z niezwykłą historią - Krzysztof Krawczyk zaśpiewał "Psalmy Dawidowe". "Album ma długą historię, a dużą rolę w jego powstaniu odegrał ojciec Jan Góra" - mówi PAP Life ks. Daniel Łuka, szef Edycji Św. Pawła, wydawnictwa płyty.

Krzysztof Krawczyk wydał płytę 25 lat po nagraniu /AKPA

Po wypadku samochodowym w 1988 roku Krzysztof Krawczyk, który wcześniej stracił wiarę, zaczął się modlić, ale wciąż nie mógł się odnaleźć.

"Nie wiedział, co ze sobą zrobić, jak dalej żyć i wtedy ktoś mu poradził, żeby poszedł do ojca Jana Góry, który postawi go na nogi" - opowiada PAP Life ks. Daniel Łuka.



Podobno pierwsze spotkanie obu panów, do którego doszło w kościele w Poznaniu, miało niezwykły przebieg: - Przepraszam, szukam ojca Jana Góry - miał zwrócić się Krawczyk do napotkanego księdza. - To ja - usłyszał w odpowiedzi. - A pan, kim jest? - zadał pytanie ksiądz. - Krzysztof Krawczyk. - Nic mi to nie mówi...

- Nie wiem, co robić - miał zwierzyć się księdzu piosenkarz. - A co umiesz robić - usłyszał. - Śpiewać. - To śpiewaj dalej, na chwałę Pana - usłyszał.

"Ojciec Góra zaproponował Krawczykowi psalmy Dawidowe, które sam wybrał. Są w tłumaczeniu Romana Brandstaettera, Anny Kamieńskiej i Czesława Miłosza" - opowiada ks. Daniel Łuka.

Wideo Krzysztof Krawczyk: Alkohol jest najniebezpieczniejszym dostępnym narkotykiem

Nagrany materiał czekał 25 lat na opublikowanie. Dlaczego tak długo? "To były czasy kaset magnetofonowych, nie było też klimatu na wydanie takiej płyty, dlatego nagrania się przeleżały, chociaż fragmenty były opublikowane" - wyjaśnia ks. Łuka.

Temat płyty powrócił, gdy ks. Łuka porządkując archiwa znalazł list Krzysztofa Krawczyka wysłany do Ojców Dominikanów z Chicago. "Przypominał w nim o nagranej płycie i proponował wydanie, z przeznaczeniem dochodu na cele charytatywne" - opowiada ks. Łuka.

Pauliści, których reprezentuje ks., Łuka, prowadzą ewangelizację, za pomocą środków masowego przekazu - prasy, książek, kina, radia, telewizji i internetu. "Dlatego zdecydowaliśmy się na wydanie po latach tej właśnie płyty" - wyjaśnia ks. Daniel Łuka.

Na razie album "Krzysztof Krawczyk Psalmy dawidowe" rozprowadzany jest przez kościelną dystrybucję. Ale być może trafi też do powszechnego rozpowszechniania.