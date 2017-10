Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Będę twój dzisiaj wieczorem" (I'll Be Your Baby Tonight) zapowiadający album Krzysztofa Krawczyka z polskimi wersjami utworów Boba Dylana.

Krzysztof Krawczyk szykuje nowy album /fot. Paweł Lacheta/Polska Press/Express Ilustrowany / East News

10 listopada ukaże się nowa płyta Krzysztofa Krawczyka.

Reklama

"Wiecznie młody" to największe przeboje Boba Dylana wybrane we współpracy z Danielem Wyszogrodzkim i Wiesławem Wolnikiem.

Pierwszy z nich jest tłumaczem i znawcą twórczości Dylana. Z kolei aranżer i muzyk Wiesław Wolnik odpowiedzialny jest za brzmienie albumu (pracował też z Krawczykiem przy płycie "Tańcz mnie po miłości kres" z utworami Leonarda Cohena).

Pierwszy singel "Będę twój dzisiaj wieczorem" to nowa wersja "I'll Be Your Baby Tonight" z 1967 r. Przebój wzięło na warsztat już wielu wykonawców i zespołów, w tym Norah Jones, Marianne Faithfull oraz Robert Palmer z zespołem UB40. Ta ostatnia wersja stała się najbardziej popularnym coverem.

Clip Krzysztof Krawczyk Będę twój dzisiaj wieczorem

Melancholijny klip "Będę twój dzisiaj wieczorem" przenosi widza w klimat lat 60. Krzysztof Krawczyk w stylu Boba Dylana wyśpiewuje kolejne wersy, niepowtarzalną barwą głosu oczarowując piękną kobietę.

"Dylan zawsze śpiewa o człowieku. Nie przestaje mnie fascynować, jak wiele o nas wie. Potrafi wcielać się w różne role, ale jest także niezwykłym obserwatorem. Ktoś powiedział, że Szekspir wiedział wszystko o człowieku. Nie jestem pewien, czy Dylan wie wszystko, jednak nie jest to porównanie na wyrost. On sam jest człowiekiem zamkniętym, natomiast innych opisuje tak, jakby nie mieli przed nim tajemnic. Wyjątkowo pięknie opisuje też kobiety..." - mówi Krzysztof Krawczyk, który od dobrych kilku lat marzył o nagraniu płyty z piosenkami Dylana.

Za reżyserię i scenariusz teledysku odpowiada Filip Wendland (min. Michał Wiśniewski, Yugopolis).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Krawczyk nagra płytę z raperami? TV Interia

Oto szczegóły albumu "Wiecznie młody":

1. Odpowiedź zna wiatr - Blowin’ In The Wind

2. Będę Twój dzisiaj wieczorem - I’ll Be Your Baby Tonight

3. Wiecznie młody - Forever Young

4. Tak długo czeka jutro - Tomorrow Is A Long Time

5. O poranek za daleko - One Too Many Mornings

6. Być z Tobą sam na sam - To Be Alone With You

7. Och, siostro - Oh, Sister

8. To nie ja, Skarbie - It Ain’t Me, Babe

9. Czy zmarnować miłość chcesz - Is Your Love In Vain

10. Wierzę w Ciebie - I Believe In You

11. Wolny będę znów - I Shall Be Released

12. Jakbym pukał do nieba drzwi - Knockin’ On Heaven’s Door.