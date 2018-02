Krzysztof Iwaneczko i Paulina Sykut-Jeżyna w duecie "Daj nam chwilę" ("Narzeczony na niby")

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Daj nam chwilę" w wykonaniu duetu Krzysztof Iwaneczko i Paulina Sykut-Jeżyna. Piosenka promuje komedię romantyczną Bartosza Prokopowicza "Narzeczony na niby".

Paulina Sykut-Jeżyna zaśpiewała piosenkę promującą film "Narzeczony na niby" AKPA

W styczniu do kin trafił film "Narzeczony na niby".

Reklama

"To opowieść o związkowych perypetiach, o wzlotach i upadkach zakochanych, o tym jak łatwo nawet najbliższa nam osoba może złamać nasze serce. Główna bohaterka filmu z całych sił próbuje stworzyć pierwszy szczęśliwy związek, niestety mężczyzna, któremu oddała swoje serce, wydaje się bardziej zainteresowany sobą niż nią. Pewnego dnia jedno nieprzewidziane zdarzenie i jedno małe kłamstewko zamieniają jej uporządkowane życie w prawdziwy emocjonalny rollercoaster" - czytamy w zapowiedzi.

Bartosz Prokopowicz jako pierwszy reżyser zadebiutował filmem "Chemia" (2015). Wcześniej jako operator pracował przy "Komorniku", "Długu" czy "Przedwiośniu".

W obsadzie komedii romantycznej znaleźli się m.in. Julia Kamińska, Piotr Stramowski, Sonia Bohosiewicz, Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak, Mikołaj Roznerski, Barbara Kurdej-Szatan, Andrzej Grabowski, Ilona Ostrowska, Ewa Kasprzyk, Janusz Chabior, Sebastian Karpiel-Bułecka, raper Vienio i Paulina Sykut-Jeżyna.

Wszystko o "Narzeczonym na niby" w serwisie Film!

Paulina Sykut-Jeżyna w ostatnim czasie była znana głównie jako prowadząca muzycznych programów Polsatu - "Must Be The Music" i "Idola", oraz innych imprez tej stacji. Nie wszyscy pamiętają, że jako wokalistka próbowała swoich sił w drugiej edycji "Idola" (2003).



W duecie ze zwycięzcą szóstej edycji "The Voice of Poland" Krzysztofem Iwaneczką wykonuje piosenkę "Daj nam chwilę", która promuje film "Narzeczony na niby".

Autorem utworu jest lider grupy LemON Igor Herbut (muzyka), który wraz ze swoją partnerką Małgorzatą Dacko napisał też tekst piosenki.

Clip Krzysztof Iwaneczko Daj nam chwilę - i Paulina Sykut Jeżyna (piosenka do "Narzeczonego na niby")

Sprawdź tekst utworu "Daj nam chwilę" w serwisie Teksciory.pl

Zobacz zapowiedź filmu "Narzeczony na niby":



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwiastun filmu "Narzeczony na niby" materiały promocyjne

Zdjęcie Kadr z filmu "Narzeczony na niby" / materiały dystrybutora