Królowa Jessie J. Zobacz klip "Queen"

Jessie J zaprezentowała nowy teledysk do singla "Queen", który zwiastuje jej nowy album "R.O.S.E".

Jessie J zaprezentowała klip "Queen" /Kevork Djansezian /Getty Images

Brytyjska wokalistka Jessie J swój czwarty krążek zapowiedziała latem zeszłego roku. Pierwszym numerem promującym wydawnictwo był singel "Think About You".



Reklama

Posłuchaj piosenki "Think About You" w serwisie Teksciory.pl

Singel "Queen" do sieci trafił 17 listopada 2017 roku, a wyprodukował go DJ Camper. Po kilku miesiącach doczekał się oficjalnego teledysku. Za jego reżyserię odpowiadał Marc Klasfeld.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Jessie J została zwyciężczynią chińskiego talent show "Singer 2018".

Poprzednia płyta Brytyjki - "Sweet Talker" - ukazała się w 2014 roku. Premiera czwartego albumu przekładana jest od dłuższego czasu z powodu problemów zdrowotnych wokalistki. "Płyta R.O.S.E." ukaże się prawdopodobnie w 2018 roku.



Zobacz klip "Queen":

Clip Jessie J Queen

Sprawdź tekst piosenki "Queen" w serwisie Teksciory.pl