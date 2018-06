Krist Van D: Pikantna wersja "I Need Love" dla widzów dorosłych

Poniżej możecie zobaczyć nową wersję teledysku "I Need Love" polskiego DJ-a i producenta Krista Van D.

Kadr z pikantnej wersji teledysku "I Need Love" Krista Van D /materiały prasowe

Krist Van D (naprawdę nazywa się Krystian Dobraszak) obecny jest na polskiej scenie klubowej od ponad dekady. Współpracował z takimi wokalistkami, jak m.in. Gosia Andrzejewicz, Patricia Kazadi (jako Trish), Terri B i Dhany, Włoszką znaną z projektu Benassi Bros (singel "Hangover").

Do największych przebojów Polaka należą single "You Are The One" (ponad 1,1 mln odsłon), "Vacancy" i "You & Me".

Teraz producent przygotował kolejny wakacyjny przebój "I Need Love". W nagraniu towarzyszy mu amerykański wokalista o polskich korzeniach Adam Joseph, który na koncie ma współpracę z Bobem Sinclarem i Plastik Funk.

"Utwór 'I Need Love' mówi o tym, że każdy z nas potrzebuje miłości i bez względu na płeć" - czytamy w informacji o piosence.



Utworowi towarzyszą dwie wersje teledysku - soft i spicy. Pikantna odsłona z udziałem nagich modelek towarzyszy "I Need Love" w wersji Gero RMX. Ta wersja ma już prawie 600 tys. odsłon.



Clip Krist Van D I Need Love (Gero, Spicy Video Edit) - ft. Adam Joseph

