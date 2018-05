Kris Kross: Piąta rocznica śmierci Chrisa Kelly'ego

W latach 90. wraz ze swoim kolegą nagrał ponadczasowy przebój pt. "Jump". Mimo obiecujących początków kariery, Chris Kelly nie podbił w kolejnych latach serc publiczności, a jego nałogi doprowadziły go do śmierci w młodym wieku.

Chris Kelly zmarł wieku 34 lat /Chris vd Vooren/SUNSHINE / East News

Chris "Mac Daddy" Kelly oraz Chris "Daddy Mac" Smith zostali odkryci na początku lat 90. przez rapera i producenta Jermaine'a Dupriego (występowali w jednym z centrów handlowych w Atlancie).

Niedługo później duet miał już podpisany profesjonalny kontrakt i rozpoczął nagrania debiutanckiego albumu. Ten ukazał się 31 marca 1992 roku i z miejsca stał się bestsellerem, sprzedając się w nakładzie czterech milionów egzemplarzy.

Młodzi raperzy popularność zawdzięczają niezapomnianemu singlowi promującemu płytę - "Jump". Numer przez osiem tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu listy Billboard, co zaowocowało rozlicznymi propozycjami.

Do teledysków duet zaprosili m.in. Michael Jackson ("Jam"), RUN-DMC ("Down with the King") oraz TLC ("Hat 2 da Back").

Bum na nastolatków był tak duży, że goszczono ich też w telewizji oraz reklamowano nimi rozliczne gadżety, które sygnowane nazwą duetu, miały osiągać lepsze wyniki sprzedażowe.

Warto dodać, że dwóch raperów wpłynęło także na sposób ubierania się milionów młodych ludzi. Kelly i Smith mieli swój charakterystyczny styl zakładania ubrań tyłem do przodu. "To mój styl bycia" - mówił w jednym z wywiadów Kelly.

W całym szale wokół powoli na dalszym miejscu lądowała muzyka. Duet wydał jeszcze dwa albumy - "Da Bomb" oraz "Young Rich & Dangerous". Oba zaliczyły niezłe wyniki sprzedaży, jednak innego zdania byli marketingowcy i wydawcy, którzy przyjęli gorsze wyniki jako porażkę.



Zdjęcie Kris Kross / Chris vd Vooren/SUNSHINE / East News

Po wydaniu trzeciego albumu w 1996 roku duet zawiesił działalność, wracając jedynie okazjonalnie. W latach 1997 - 1998 raperzy w nowej wytwórni pracowali nad kolejną płytą, ta jednak nigdy się nie ukazała. Ostatni koncert grupa dała w 2013 roku.

Po zawieszeniu muzycznej przygody raperzy ukończyli studia i próbowali sił jako wydawcy - Kelly założył C Connection Records, a Smith One Life Entertainment Inc.

1 maja 2013 roku 34-letni Chris Kelly został znaleziony nieprzytomny w swoim domu w Atlancie. Reanimacja twórcy nie przyniosła efektu.

Zdjęcie Kris Kross / Chris vd Vooren/SUNSHINE / East News

Sekcja zwłok członka Kris Kross odbyła się następnego dnia. Po dwóch miesiącach poinformowano, że otrzymano wyniki testów toksykologicznych - raper zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków.

Kelly z uzależnieniem walczył od lat, a jeszcze kilka godzin przed śmiercią, chwalił się w sieci, że kupił kokainę i heroinę.