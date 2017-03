Kraków Live Festival 2017: Ellie Goulding i Alt-J pierwszymi gwiazdami

Organizatorzy Kraków Live Festival ogłosili pierwszych headlinerów imprezy. W stolicy Małopolski wystąpią Ellie Goulding i Alt-J.

Ellie Goulding wystąpi w Krakowie /materiały prasowe

Tegoroczna edycja Kraków Live Festival odbędzie się w dniach 18-19 sierpnia. Headlinerami pierwszego dnia są Ellie Goulding oraz grupa Alt-J.

Ellie Gouliding

Trzy albumy, kilka niekwestionowanych światowych przebojów, miliony wiernych fanów i status jednej z najpopularniejszych popowych wokalistek ostatnich lat - oto Ellie Goulding w telegraficznym skrócie. Brytyjska wokalistka zadebiutowała w 2010 roku albumem "Lights", ciepło przyjętym zarówno przez publiczność jak i krytyków, stając niejako na czele nowej fali artystek, które zaczęły znacząco wpływać na kształt sceny muzycznej, by wymienić tylko La Roux i Florence Welch.

Już na wspomnianym debiucie, plasującym się gdzieś w okolicach tanecznego popu i gitarowego folku, wyróżniającego ten materiał, Ellie zostawiła konkurencję w tyle. Krytycy pisali o "nieraz świetnym, ale zawsze dającym pewność wielkiej przyszłości" albumie, a nowi fani tłumnie ruszyli do sklepów, windując płytę na pierwsze miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Singlowe utwory "Starry Eyed" i "Under the Sheets" nie opuszczały rozgłośni radiowych. Tym samym potwierdziło się przeczucie dziennikarzy biorących udział w plebiscycie BBC na nadzieję 2010 roku - Goulding zajęła wtedy drugie miejsce.

Coraz większa popularność zaowocowała współpracą z innymi artystami. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że Ellie stała się ulubioną wokalistką rosnącej w siłę sceny EDM. Ellie pojawiła się w utworach Skrillexa, Calvina Harrisa i Zedda, co z pewnością nie pozostało bez wpływu na brzmienie jej drugiego albumu zatytułowanego "Halcyon". Wydana w 2013 roku reedycja tej płyty zawierała utwór "Burn", jak się miało wkrótce okazać, gigantyczny przebój na całym świecie, w tym także w USA gdzie Ellie stała się gwiazdą. Przypieczętowaniem tego okresu w karierze Ellie Goulding było zdobycie BRIT Award dla najlepszej wokalistki 2013 roku.

Clip Ellie Goulding Still Falling For You

Ellie Goulding powróciła na początku 2015 roku premierową kompozycją do filmu "50 Twarzy Greya". "Love Me Like You Do" spędziło cztery tygodnie na pierwszym miejscu UK Top 40 i stało się międzynarodowym hitem. Do dziś na kanale Youtube utworu posłuchano prawie 1,4 mld razy. Kolejnym ruchem Ellie była współpraca z Diplo przy utworze "Powerful" autorstwa Major Lazer i wreszcie wydanie swojego trzeciego albumu, "Delirium". Płyta zawierająca wspomniane "Love Me Like You Do" i dwa inne singlowe przeboje "On My Mind" i "Something in the Way You Move" powtórzyła komercyjny sukces "Halcyon/Halcyon Days".

Wraz z zakończeniem trasy promującej "Delirium" Ellie wzięła sobie wolne, ale wygląda na to, że już się stęskniła za sceną i właśnie ogłosiła swój koncertowy powrót. 18 sierpnia zobaczymy ją na Kraków Live Festival.

Alt-J

Uważny obserwator festiwalowych plakatów na sezon 2017 z pewnością zauważył, że od jakiegoś czasu na części z nich pojawia się nazwa Alt-J. Tak, brytyjskie trio powraca do koncertowania i już w sierpniu pojawi się na Kraków Live Festival. Do Krakowa zespół przyjedzie już ze swoim trzecim albumem zatytułowanym "Relaxer" (premiera 9 czerwca). W sieci pojawił się także pierwszy singel promujący to wydawnictwo, "3WW".

Alt-J powstali w 2007 roku w Leeds. Studenci artystycznych kierunków na tamtejszym uniwersytecie zdecydowali o wspólnej karierze nie w malarstwie czy literaturze, ale w muzyce. Kiedy tylko ich pierwsze utwory zaczęły funkcjonować w obiegu, pojawiło się zainteresowanie i pierwsze sukcesy: single chętnie grane przez stacje radiowe - "Breezeblocks" i "Matilda", pozytywne głosy w mediach widzących w nich następców Radiohead i wreszcie wydanie debiutanckiego albumu "An Awesome Wave". Kilka miesięcy później płyta otrzymała Mercury Prize, prestiżową nagrodę, o którą od lat walczą najwięksi wykonawcy w Wielkiej Brytanii.

Po laurach, jakie spłynęły na zespół, ale i wytężonej promocji opartej w dużej mierze na koncertach, zespół stanął przed nowymi wyzwaniami - nagraniem drugiej płyty i przekształceniem w trio. Z obu konfrontacji wyszli zwycięsko. "This Is All Yours", drugi album Alt-J wydany jesienią 2015 roku, utrzymał artystyczną formę swojego poprzednika, zdobył nominację do Grammy i silnie zaznaczył swoją obecność na listach przebojów po obu stronach Atlantyku. "Hunger of the Pine" czy "Left Hand Free" weszły do kanonu współczesnej alternatywy.

Wideo alt-J - 3WW (Official Audio)