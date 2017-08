"Kosmiczny mecz" w wykonaniu Katy Perry. Zobacz teledysk "Swish Swish"

Katy Perry zaprezentowała nowy teledysk do utworu "Swish Swish". W klipie widzimy plejadę gwiazd oraz… warszawski PGE Narodowy.

Katy Perry i jej dużyna w klipie "Swish Swish" /

Utwór "Swish Swish", promujący płytę Katy Perry "Witness", w sieci pojawił się 18 maja. Gościnnie zarapowała w nim Nicki Minaj. W lipcu do sieci trafił lyric video do piosenki, a zatańczyła w nim brazylijska gwiazda lat 80. Gretchen.

Reklama

24 sierpnia pojawił się oficjalny klip Katy Perry do utworu, który wyreżyserował Dave Meyers.

W klipie stylizowanym na kultowy film "Kosmiczny mecz" widzimy oprócz wokalistki występują m.in. Nicki Minaj, Molly Shannon, Terry Crews, Hafþór Júlíus Björnsson (Góra z "Gry o Tron"), Gaten Matarazzo (Dustin ze "Stranger Things"), komentatorzy sportowi Bill Walton i Rich Elsen oraz obsada serialu "Glow".

Perry postanowiła również umieścić w teledysku sporo nawiązań do hitów sieci i popkultury. W klipie pojawia się m.in. fragment "Shooting Stars" Bag Raiders, nawiązania do legendy Los Angeles Lakers Kobe Bryanta, kreskówki "Popeye" oraz jej teledysku "Last Friday Night".

Nie obeszło się również bez polskiego akcentu. Na początku teledysk widzimy PGE Narodowy, który nazwany został Bingo's Bail Bond Stadium.

W ciągu trzech godzin od publikacji teledysk obejrzano prawie pół miliona razy.