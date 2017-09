Kosmiczny Depeche Mode ("Cover Me")

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk grupy Depeche Mode - "Cover Me".

Dave Gahan (Depeche Mode) w Warszawie /fot. Ewelina Wójcik /mfk.com.pl

Utwór "Cover Me" to trzeci oficjalny singel z platynowej płyty "Spirit".

Wydany w marcu nowy album Depeche Mode przyniósł już przeboje "Where's the Revolution" i "Going Backwards".

W teledysku "Cover Me" możemy zobaczyć wokalistę Dave'a Gahana spacerującego po pustym Los Angeles i podróżującego w kapsule kosmicznej - w obu sytuacjach kompletnie samotnego, fizycznie i psychicznie.

Za reżyserię odpowiada opiekun artystyczny ostatnich płyt Depeche Mode - holenderski fotograf i reżyser Anton Corbijn.

Po sukcesie - także komercyjnym - fizycznych wersji singli 'Where's the Revolution" i "Going Backwards", najnowszy utwór Depeche Mode również ukaże się na płycie CD Maxi (trafi tam "Cover Me" w wersji radiowej i sześciu remiksach + "So Much Love (Kalli Remix)") oraz na dwóch płytach winylowych (8 remiksów "Cover Me", w tym część niedostępnych na CD Maxi). Premiera obu nośników odbędzie się 6 października.

Clip Depeche Mode Cover Me

Dodajmy, że grupa w lutym 2018 r. ponownie wystąpi w Polsce - Brytyjczycy zagrają w Krakowie, Łodzi oraz Gdańsku/Sopocie.