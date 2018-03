Kortez: Zobacz teledysk "Dobrze, że cię mam"

​"Dobrze, że cię mam" to singel promujący drugą EP-kę Korteza towarzyszącą albumowi "Mój dom".

Kadr z teledysku "Dobrze, że cię mam" /

"Dobrze, że cię mam" to druga EP-ka towarzysząca albumowi "Mój dom".

Reklama

Płyta oprócz utworu tytułowego zawiera jeszcze trzy piosenki pochodzące z sesji "Mój dom", które nie zmieściły się na drugą płytę Korteza.

EP-kę promuje teledysk do piosenki "Dobrze, że cię mam" w reżyserii Agaty Trafalskiej z udziałem Ady i Tomasza Smokowskich.

Kortez przebojem wdarł się na polską scenę, w 2015 r. wydając płytę "Bumerang", która trafiła do czołówki wielu podsumowań na najlepsze albumy tamtego roku. Wokalista i kompozytor zgarnął też Fryderyka i nagrodę publiczności na Festiwalu w Opolu dla najlepszego debiutanta. Zanim jednak zdobył popularność, próbował swoich sił m.in. w "Must Be The Music", był również nauczycielem rytmiki w przedszkolu, a nawet pracownikiem budowlanym.

Zobacz teledysk "Dobrze, że cię mam":