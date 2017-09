Kortez po raz drugi (nowa płyta "Mój dom")

Jazzboy Records zapowiada premierę drugiego albumu Korteza. Płyta "Mój Dom" ukaże się 3 listopada.

Kortez szykuje się do premiery drugiej płyty /LUKASZ KALINOWSKI /East News

Jesienią tego roku Kortez wyruszy w trasę koncertową promującą jego drugą płytę. Będzie można spotkać się z nim w około trzydziestu miastach, do których przyjedzie z towarzyszeniem kilkuosobowego zespołu. Zapowiedzią jesiennej trasy jest fragment utworu "To mój dom", któremu towarzyszy specjalny obraz zrealizowany przez ekipę Jazzboy:

Wideo KORTEZ - To mój dom (fragment) - Zapowiedź trasy koncertowej 2017

Podczas niektórych koncertów Kortez Trio gościem specjalnym będzie artystka Seeme. To debiutancki projekt Kasi Makowieckiej składający się z kilkunastu osobistych, skomponowanych przy pianinie piosenek. Seeme pisze o tym, co czuję, co aktualnie ją nurtuje, co przeżywa w sobie.

Jesienna trasa Korteza:

29.09 - Przybysławice / Dwór na Wichrowym Wzgórzu / TRIO

30.09 - Świętochłowice / Centrum Kultury Śląskiej / TRIO

01.10 - Mysłowice / Mysłowicki Ośrodek Kultury / TRIO + Seeme

07.10 - Gomunice / Klub Muzyczny Bogart

08.10 - Bielsko Biała / Klub Klimat

12.10 - Olsztyn / Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

13.10 - Gdańsk / B90

14.10 - Toruń / Od Nowa

15.10 - Koszalin / Teatr Variete Muza

27.10 - Białystok / Opera i Filharmonia Podlaska / TRIO + Seeme

03.11 - Poznań / Centrum Kultury ZAMEK

04.11 - Szczecin / Sala Koncertowa Baszta

05.11 - Gorzów Wielkopolski / Miejskie Centrum Kultury

06.11 - Zielona Góra / Piwnica Artystyczna Kawon

07.11 - Poznań / Centrum Koncertowo Dydaktyczne UM / TRIO + Seeme

12.11 - Chełm / Chełmski Dom Kultury / TRIO + Seeme

13.11 - Rzeszów / Filharmonia Podkarpacka / TRIO + Seeme

14.11 - Lublin / Centrum Spotkania Kultur / TRIO + Seeme

16.11 - Wrocław / Centrum Koncertowe A2

17.11 - Katowice / Fabryka Porcelany

18.11 - Kraków / Klub Studio

19.11 - Kraków / Klub Studio / TRIO + Seeme

25.11 - Jastrzębie Zdrój / Miejski Ośrodek Kultury / TRIO

26.11 - Kędzierzyn Koźle / Miejski Ośrodek Kultury / TRIO

27.11 - Sosnowiec / Sala widowiskowo-koncertowa Muza / TRIO + Seeme

07.12 Warszawa / Palladium / TRIO

08.12 Warszawa / Palladium

09.12 Łódź / Wytwórnia

10.12 Włocławek / Centrum Kultury Browar B

11.12 Bydgoszcz / Artego Arena.