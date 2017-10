Kortez: "Dobry moment" pierwszym klipem z płyty "Mój dom"

Do sieci trafił pierwszy teledysk promujący nowy album Korteza "Mój dom". Zobaczcie klip do utworu "Dobry moment".

Kortez wkrótce zaprezentuje drugi album /Piotr Kamionka /Reporter

Jesienią tego roku Kortez wyruszy w trasę koncertową promującą jego drugą płytę. Będzie można spotkać się z nim w około trzydziestu miastach, do których przyjedzie z towarzyszeniem kilkuosobowego zespołu. Zapowiedzią jesiennej trasy jest fragment utworu "To mój dom", któremu towarzyszy specjalny obraz zrealizowany przez ekipę Jazzboy:

Wideo KORTEZ - To mój dom (fragment) - Zapowiedź trasy koncertowej 2017

Pod koniec września do sieci trafił pierwszy teledysk promujący nowe wydawnictwo Korteza. Klip zrealizowano do utworu "Dobry moment". Muzykę do piosenki skomponował sam Kortez, natomiast tekst napisała Agata Trafalska . Za nakręcenie teledysku odpowiedzialne są wspomniana Trafalska i Ola Przytuła.



Następca płyty "Kortez" z 2015 roku - "Mój dom" - trafi do sprzedaży 3 listopada 2017 roku.



Podczas niektórych koncertów Kortez Trio gościem specjalnym będzie artystka Seeme. To debiutancki projekt Kasi Makowieckiej składający się z kilkunastu osobistych, skomponowanych przy pianinie piosenek. Seeme pisze o tym, co czuję, co aktualnie ją nurtuje, co przeżywa w sobie.

Jesienna trasa Korteza:

29.09 - Przybysławice / Dwór na Wichrowym Wzgórzu / TRIO

30.09 - Świętochłowice / Centrum Kultury Śląskiej / TRIO

01.10 - Mysłowice / Mysłowicki Ośrodek Kultury / TRIO + Seeme

07.10 - Gomunice / Klub Muzyczny Bogart

08.10 - Bielsko Biała / Klub Klimat

12.10 - Olsztyn / Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

13.10 - Gdańsk / B90

14.10 - Toruń / Od Nowa

15.10 - Koszalin / Teatr Variete Muza

27.10 - Białystok / Opera i Filharmonia Podlaska / TRIO + Seeme

03.11 - Poznań / Centrum Kultury ZAMEK

04.11 - Szczecin / Sala Koncertowa Baszta

05.11 - Gorzów Wielkopolski / Miejskie Centrum Kultury

06.11 - Zielona Góra / Piwnica Artystyczna Kawon

07.11 - Poznań / Centrum Koncertowo Dydaktyczne UM / TRIO + Seeme

12.11 - Chełm / Chełmski Dom Kultury / TRIO + Seeme

13.11 - Rzeszów / Filharmonia Podkarpacka / TRIO + Seeme

14.11 - Lublin / Centrum Spotkania Kultur / TRIO + Seeme

16.11 - Wrocław / Centrum Koncertowe A2

17.11 - Katowice / Fabryka Porcelany

18.11 - Kraków / Klub Studio

19.11 - Kraków / Klub Studio / TRIO + Seeme

25.11 - Jastrzębie Zdrój / Miejski Ośrodek Kultury / TRIO

26.11 - Kędzierzyn Koźle / Miejski Ośrodek Kultury / TRIO

27.11 - Sosnowiec / Sala widowiskowo-koncertowa Muza / TRIO + Seeme

07.12 Warszawa / Palladium / TRIO

08.12 Warszawa / Palladium

09.12 Łódź / Wytwórnia

10.12 Włocławek / Centrum Kultury Browar B

11.12 Bydgoszcz / Artego Arena.