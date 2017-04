Kora wraca na scenę. Będzie płyta

Coraz głośniej o powrocie do muzyki Kory, która przez ostatnie lata zmagała się z poważną chorobą nowotworową.

Kora wraca na scenę /Fot. Wojciech Strozyk /Reporter

Przypomnijmy, że jesienią 2013 roku Kora przeszła operację w związku z wykryciem u niej choroby nowotworowej. Kolejne miesiące to chemioterapia, która miała powstrzymać raka jajnika.

Problemy zdrowotne sprawiły, że pojawiły się nawet informacje, że wokalistka grupy Maanam nie weźmie udziału w siódmej edycji "Must Be The Music". Ostatecznie wokalistka zdecydowała, że pozostanie w muzycznym programie Polsatu (show ostatecznie zakończono po 11 edycjach).

Od tego czasu Kora sporadycznie pojawia się publicznie. Ostatnio zagrała główną rolę w teledysku "Czarna Madonna" Organka.

Wszystko wskazuje na to, że to początek jej powrotu na scenę.

"Weźmie udział w dużym przedsięwzięciu muzycznym. W jakiej roli? Jest artystką, więc w swojej roli" - mówi w "Super Expressie" Katarzyna Litwin, menedżerka Kory.

"Kora pracuje nad tekstami do płyty. Kolejnym krokiem będzie poszukiwanie i składanie propozycji odpowiednich kompozycji muzycznych. Kora zawsze najpierw pisze wiersz, do którego będzie komponowana muzyka" - podkreśla.



Według zapowiedzi, w 2017 r. wokalistka ma ruszyć w trasę promujący nowy album. Dodajmy, że dyskografię Kory zamyka wydana w 2011 r. płyta "Ping Pong". Rok później do sprzedaży trafiła jeszcze specjalna wersja z remiksami "Ping Pong - Małe wolności".

