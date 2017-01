Kontrowersje na Florydzie z Pitbullem w tle

Szef agencji turystycznej zajmującej się promocją Florydy podał się do dymisji po tym, jak na jaw wyszło, ile zapłacił raperowi Pitbullowi za promocję stanu.

Pitbull zarobił milion dolarów na promocji Florydy /Jason Koerner / Getty Images

Will Secombe zrezygnował ze swojego stanowiska po namowie gubernatora stanu Ricka Scotta. Powodem rezygnacji było ujawnienie kwoty, jaką zapłacono Pitbullowi za włączenie go do kampanii promocyjnej Florydę. Raper otrzymał milion dolarów (pochwalił się tym na Twitterze).

Reklama

Za te pieniądze Pitbull stworzył teledysk "Sexy Beaches", w którym mogliśmy zobaczyć kadry z lokalnych plaż. Pod klipem zorganizowano konkurs, w którym można było wygrać podróż do Miami. Teledysk obejrzano ponad 11 milionów razy.

Utwór "Sexy Beaches" znalazł się na płycie "Globalization" z 2014 roku. Numer wyprodukował m.in. Dr. Luke, a gościnnie zaśpiewała w nim Chloe Angelides.

Zobacz klip "Sexy Beaches":