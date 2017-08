Koncert "Gwiazdy Letniego Nieba": Telewizja Polska zebrała ponad milion złotych

Jacek Kurski może czuć się wygranym. Koncert "Gwiazdy Letniego Nieba", który współorganizowany był przez TVP, odniósł spory sukces. W jego trakcie, dzięki widzom i publiczności, telewizji udało się zebrać ponad milion złotych dla ofiar sierpniowych nawałnic na północy Polski.

Jacek Kurski nie krył zadowolenia po koncercie w Kielcach /VIPHOTO /East News

Przypomnijmy, że koncert "Gwiazdy Letniego Nieba" odbył się w sobotę, 19 sierpnia, w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia. Jego organizacji podjęły się władze miasta oraz Telewizja Polska.

Wśród zaproszonych wykonawców znaleźli się m.in.: Lombard, Urszula, Feel, Bayer Full, Natalia Kukulska, Ewelina Lisowska, Katarzyna Cerekwicka, Kasia Moś i Adam Stachowiak. Prowadzącymi byli Edyta Herbuś oraz Tomasz Wolny.

Koncert w Kielcach, który wstępnie zapowiedziano zaraz po czerwcowych kontrowersjach związanych z odwołaniem Festiwalu w Opolu, nieoficjalnie miał zastąpić Konkurs Piosenki Polskiej. Szybko jednak zaznaczono, że impreza w Kielcach nie ma być zastępstwem, a uzupełnieniem.

"Doszliśmy z prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim do porozumienia, co do ramowej, regularnej współpracy w organizowaniu ważnego, muzycznego corocznego wydarzenia. Serii koncertów, które jeśli się powiodą - a jestem przekonany, że się powiodą - jeśli uzyskają pewną rutynę i powtarzalność, z czasem powinny stać się festiwalem polskiej piosenki" - mówił w maju Jacek Kurski.

Na temat koncertu Jacek Kurski wypowiedział się również na gorąco, krótko po koncercie w Kielcach.



"Jestem wniebowzięty. Jak zobaczyłem wypełniony amfiteatr, najpiękniejszy w Polsce i jeden z najpiękniejszych w Europie, to nie miałem wątpliwości, że to miasto zasługuje na kolejne koncerty tego typu. Mam nadzieję, że ten nowy format muzyczny od przyszłego roku będzie nowym festiwalem" - opowiadał Kurski agencji PAP, dodając, że festiwal będzie "komplementarnym i uzupełniającym do festiwalu opolskiego".



Koncert TVP "Gwiazdy Letniego Nieba" w Kielcach 1 26 19 sierpnia w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia odbył się koncert pt. "Gwiazdy Letniego Nieba", który zorganizowany został przez TVP i władze miasta. Wystąpili m.in. Feel, Natalia Kukulska, Lombardi Kasia Moś. Zobacz zdjęcia! Autor zdjęcia: Piotr Polak Źródło: PAP 26

Wydarzenie, oprócz promowania nowego formatu, dało również możliwość pomocy ofiarom sierpniowych nawałnic. Przypomnijmy, że 11 i 12 sierpnia przez Pomorze, Kujawy i Wielkopolskę przeszły potężne burze, w wyniku których zginęło 6 osób i 36 zostało rannych. Wichura zniszczyła domy i 44 tysiące hektarów lasu.

Wolontariusze Caritas Polska zbierali na miejscu pieniądze do puszek na rzecz osób poszkodowanych. Widzowie natomiast mogli wysyłać specjalne smsy. W sieci można przeczytać pozytywne komentarze na temat imprezy Telewizji Polskiej, w których chwalono decyzję o zorganizowaniu całej akcji.

Wynikami zbiórki w sieci pochwalił się m.in. Jacek Kurski:

"Widzowie TVP nie zawiedli! Ponad milion zł dla ofiar nawałnic dzięki wspaniałemu koncertowi w Kielcach!" - czytamy.



Zachwycony rezultatami oraz widownią był prezydent Kielc, Wojciech Lubawski.

"Dzisiejszy koncert jest zapowiedzią tego, co będzie w przyszłym roku. Jesteśmy do organizacji tego przedsięwzięcia przygotowani. Ten festiwal będzie zupełnie czymś nowym. Jestem z tego bardzo zadowolony, mam nadzieję, że kielczanie również - mówił.

Na razie nieznane są żadne szczegóły przyszłorocznego festiwalu. Wiadomo jednak, że Jacek Kurski pragnie zainteresować się innymi gatunkami muzyki poza popem - hip hopem, soulem, jazzem, muzyką elektroniczną i alternatywną.